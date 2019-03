Hillary Clinton, ajutată în alegeri de ucraineni? Vicepreședintele lui Obama, „sponsorizat” de chinezi cu un miliard de dolari? Scandalurile lovesc Partidul Democrat din SUA!

În vreme ce ancheta privind implicarea rușilor în alegerile prezidențiale americane ține prima pagină a ziarelor din toată lumea, din Ucraina vin știri interesante cu privire la niște manevre nu tocmai ortodoxe ale unui grup de interese din această țară în sprijinul lui Hillary Clinton. Se pare că fecioarele din Partidul Democrat, în frunte cu Hillary Clinton, ar fi beneficiat de sprijinul unor puteri străine în alegeri. Și nu e vorba de banii lui George Soros, care nu reprezintă o putere străină (probabil pentru că nu l-a ales nimeni, că altminteri se poartă de parcă e deja președintele planetei), ci de un altfel de ajutor.





Iată despre ce este vorba! Potrivit declarațiilor făcute de procurorul șef al Ucrainei, Iuri Lutsenko, site-ului politic Hill din SUA, parchetul ucrainean a deschis o anchetă penală cu privire la presupusele încercări ale unor oficiali guvernamentali de a o ajuta pe Hillary Clinton să devină președinte al SUA în 2016. Totul a pornit de la o plângere depusă de un deputat, în care în care îl acuză pe directorul Biroului Național Anticorupție, Artem Sytnyk, de intruziune în alegerile americane. "Acest membru al parlamentului a atașat chiar și o înregistrare audio în care mai mulți bărbați, dintre care unul are o voce asemănătoare cu a domnului Sytnyk, au discutat problema", a declarat procurorul șef. Mai mult, Iuri Lutsenko a declarat că Ancheta va încerca să afle dacă într-adevăr „aparatul de apărare a legii din țara sa a lăsat să transpire, în mod intenționat, documente financiare cu privire la Paul Manafort, șeful de atunci al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, într-un efort de a influența alegerile în favoarea lui Hillary Clinton”. Întrebat de jurnaliștii de la Hill ce părere are actuala administrație americană despre ancheta care se desfășoară în Ucraina, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat că președintele Trump a fost informat despre știrile că Sytnyk ar fi încearcat să o sprijine pe Clinton în timpul alegerilor din 2016. Ancheta din Ucraina nu este, însă, singura veste proastă pentru Partidul Democrat din SUA. Acuzații de-a dreptul năucitoare sunt și la adresa fostului vicepreședinte american Joe Biden. În cartea sa „Imperii Secrete. În ce mod ascunde corupția clasa politică americană și cum își îmbogățesc politicienii familia și prietenii”, scriitorul american Peter Schweizer expune schemele de îmbogățire rapidă puse în practică de Joe Biden și fiul său Hunter. Iată pe ce se bazează Schweizer atunci când afirmă că Joe Biden a fost „cumpărat de chinezi” prin firma fiului său Hunter.

"În decembrie 2013, Hunter Biden a zburat cu Air Force 2 la Beijing, China, împreună cu tatăl său. Tatăl său s-a întâlnit cu oficialii chinezi, a fost foarte moale la Beijing. Cel mai important rezultat (al acestei vizite n.r.) apare la 10 zile după ce se întorc. Firmă de capital a lui Hunter Biden, numită Rosemont Seneca Partners, primește un aport de capital privat de 1 miliard de dolari de la guvernul chinez, nu de la vreo corporație chineză, ci chiar de la guvern. Ceea ce oamenii trebuie să realizeze este că Hunter Biden nu are nicio faimă în China, nici vorbă de un succes notabil. Iar afacerea pe care a primit-o în zona de comerț liber din Shanghai nu o mai are nimeni altcineva, nici măcar coloși de genul Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone, nimeni nu a mai primit o asemenea afacere!”.

Evident, până când justiția nu se va pronunța în ce privește aceste „afaceri”, e greu de spus dacă e vorba de corupție sau nu. E imposibil, însă, să nu te gândești, când auzi asemenea acuzații, la vorbele lui Donald Trump despre nababii cu interese planetare.

Veste MARE pentru toti pensionarii! Se intampla de la 1 aprilie si afecteaza pe toata lumea

Pagina 1 din 1

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației