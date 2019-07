Cum a scăpat de heroină o celebră cântăreață? „De aceea am și redistribuit acele poze cu mine fără chiloți pe scenă”

Lily Allen este o cântăreață celebră din Marea Britanie, dar celebritatea i-a adus și un „prieten” nedorit: heroina. Extrovertita artistă a reușit să treacă însă peste acest uriaș obstacol și susține că a reușit să scape de această adicție înlocuind-o cu o alta mai... sănătoasă: sexul.





„Sexul poate să se transforme și el într-o dependență. La acel moment nu am realizat, dar am ales sexul în detrimentul heroinei”, a fost dezvăluirea sinceră a artistei. Cântăreața de 34 de ani a explicat afirmația cumva șocantă: „Adicțiile se pot manifesta în toate felurile și formele. Folosești anumite substanțe sau sexul ca să pansezi o altă rană sau să treci peste o anumită frică interioară ”.

O înregistrare în care Allen dezambalează un colet în care primise o comandă năstrușnică, niște jucării sexuale, a devenit virală pe internet în trecut. „Nu glumesc deloc când vă spun că aceste chestii, aceste jucării mi-au schimbat viața”, a spus ea la acea vreme.

Un alt episod în care vedeta a fost implicată a avut drept subiect o serie de poze în care Allen apărea pe scenă fără chiloți cu zonele intime la vedere. Aceasta nu a făcut nimic să ascundă episodul jenant pentru alții, ba chiar a distribuit mai departe imaginile, iar ulterior a explicat și de ce a recurs la acest gest: „Nu sunt deloc stânjenită de faptul că am un vagin. De aceea am și redistribuit acele poze cu mine fără chiloți pe scenă. Tot scopul lor a fost să mă facă să mă simt stânjenită și să-mi fie rușine cu mine, ceea ce nu mi-a plăcut. Am decis să-mi asum ipostaza”.

