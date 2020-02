La 134 de kilometri sud-est de Dubai se află un loc mirific – Hatta. Mai exact, este o enclavă situată în Munții Hajar, la o aruncătură de băț de Oman.

Hatta este sora mai mică a Dubaiului, dar cu munți, și aparține de emiratul Dubaiului, încă din anul 1850. Odată ce părăsești Dubaiul cu destinația Hatta, constați cu mirare – cel puțin așa am simțit eu – asfaltul impecabil al unei autostrăzi care are și până la cinci sau șase benzi pe sens. În jur de o oră și 30 de minute am străbătut distanța, asfaltul fiind ca-n palmă. Dreapta, stânga, deșert, pe alocuri cămile, peisaje pe care le-am văzut doar la televizor. Senzația este aparte. Pe munte, în zare, apare deodată semnul „Hatta”, amplasat exact ca celebrul „Hollywood”, la o altitudine de 450 de metri. Hatta este un loc excelent pentru o mini-vacanță, unde te așteaptă diverse activități sportive ce pot fi practicate în Parcul Național Dubai. Soare, cer senin, o temperatură de 22-25 de grade Celsius.

Astfel că, cei care sunt în căutare de adrenalină, pot poposi la Hatta Wadi Hub. În acest loc poți face activități precum mountain bike, hiking, călărie, caiac, mountain cart și multe altele. Însă, sezonul sportiv în Hatta este deschis șapte luni pe an, din octombrie și până în aprilie, deoarece, vara, temperaturile sunt extrem de ridicate, ajungând chiar și până la 55 de grade Celsius.

Complexul Hatta Wadi Hub și-a deschis porțile în 2018 și a înregistrat deja circa un milion de vizitatori. Aici, poți opta și pentru un sejur aparte. Complexul pune la dispoziție lodge-uri, amplasate pe stânci, printre trasele de mountain bike, dar care dispun de niște de condiții de cazare incredibile (foto jos).

După câteva ore petrecute la Hatta Wadi Hub am plecat spre lacul care este înconjurat de Munții Hajaar. Acolo, am găsit un alt peisaj de poveste, exact așa cum arată în toate pozele postate pe internet, dar de frumusețea sa nu-ți dai seama decât atunci când te afli cu adevărat în acest loc. Un lac de culoarea smaraldului și un parc de rulote senzațional sunt printre punctele emblematice ale locației. Fiecare dintre rulote are propria terasă și este orientată cu fața spre malurile pitorești ale barajului Hatta. Condițiile din interiorul rulotelor sunt impecabile. Personalul este la fel de primitor ca peisajul, poate de o ospitalitate exagerată (în sensul bun al cuvântului).

Într-un final, m-am urcat într-un caiac și, timp de o oră, am explorat fiecare colț al lacului. Relaxare totală. În Hatta se mai poate vizita și o fermă de albine. Ciudat, nu? De unde extrag ele polenul, fiind înconjurate de atâta nisip și de munți cu vegetație săracă? Iată cum. În această zonă există trei souri de copaci din ale cărori flori se hrănesc albinele pentru a produce miere. „Al Ghaf” este unul dintre acești copaci, cosnsiderat și ca „arborele național al Emratelor Arabe Unite. Este cel mai tolerant la secetă și are capacitatea de a rezista la temperaturi ridicate. Înflorește timp de 30 până la 35 de zile în perioada iunie-iulie și albinele folosesc nectarul din florile copacului pentru a produce miere, care a fost considerată de multă vreme o delicatesă în toată țara. Ferma de albine din Hatta este prima stație de creștere a albinelor-regine din Orientul Mijlociu. Are 800 de stupi și ferma crește anual până la 100.000 de albine-regine.

Mi-am încheiat ziua în Hatta Heritage Village, echivalentul a Muzeul Satului, unde poți trăi o experiență culturală deosebită. Acest sat a fost restaurat în 2001 și este unul dintre cele mai vechi din Emirate. Este vegheat de două turnuri de pază, unde poți urca și admira peisajul. În concluzie, Dubai este un „Lego City” în adevăratul sens al cuvântului, și reunosc că m-a impresionat, dar Hatta m-a făcut să înțeleg exact cultura bogată a acestui loc. (foto: facebook.com/hattakayak)

