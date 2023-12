Hărțuire sexuală. O celebră cântăreață, Paula Abdul, acuză un producător TV că a pipăit-o în lift

Hărțuire sexuală la unul din cele mai populare showuri TV. Într-un proces intentat vineri la Curtea Superioară din Los Angeles, Paula Abdul, în vârstă de 61 de ani, susține că Nigel Lythgoe, 74 de ani, a agresat-o sexual de două ori. În timp ce făcea parte din juriu la aceste emisiuni de televiziune. Conform unei copii a plângerii obținute de Fox News Digital, acuzațiile sunt clare. În plângere, Paula Abdul susține că primul incident de agresiune sexuală a avut loc într-un lift. În timpul unuia dintre „sezoanele inițiale” ale „American Idol”.

„Lythgoe a împins-o pe Abdul la perete, apoi i-a apucat organele genitale și sânii, și a încercat să-i bage limba în gură”, se arată în documentele depuse instanței. Plângerea continuă: „Abdul a încercat să-l împingă pe Lythgoe. Când ușile liftului s-au deschis, Abdul a fugit din lift spre camera ei de hotel. A sunat imediat unul dintre reprezentanții ei, plângând, pentru a-i informa despre agresiune.”

În plângere, Paula Abdul îl acuză pe Nigel Lythgoe de agresiune sexuală și a doua oară. În timp ce era jurat la „SYTYCD” în 2015. Cântăreața „Straight Up” susține că incidentul a avut loc la locuința lui Lythgoe. După ce a acceptat o invitație la cină. Abdul a declarat că a participat la cină pentru că a crezut că Lythgoe i-a făcut o „invitație profesională”. „Spre sfârșitul serii, Lythgoe s-a aruncat peste Abdul în timp ce era așezată pe canapeaua lui. A încercat să o sărute, proclamând că cei doi ar forma un excelent cuplu de putere”, susține plângerea. „Abdul l-a împins pe Lythgoe, explicând că nu este interesată de avansurile sale și a plecat imediat”, se arată în documentele citate.

Hărțuire sexuală asupra asistentelor

În plus, Abdul îl acuză pe Lythgoe de agresiune sexuală asupra unuia dintre asistenții ei în timpul producției „SYTYCD” în 2015. În plângere, Abdul susține că a fost martoră la un incident în care Lythgoe ar fi „presat” asupra asistentei ei și „a început să o mângâie” fără consimțământ. Abdul îl acuză, de asemenea, pe Lythgoe de hărțuire verbală și intimidare în timpul participării sale la „American Idol”. Cântăreața susține că a fost discriminată și a primit un salariu mai mic decât colegii ei de sex masculin de la show.

„Ani de zile, Abdul a rămas tăcută despre agresiunile sexuale și hărțuirea pe care le-a experimentat din partea lui Lythgoe din cauza fricii de a vorbi împotriva unuia dintre cei mai cunoscuți producători de emisiuni de televiziune, care ar putea cu ușurință să-i distrugă cariera ca personalitate de televiziune și de a fi ostracizată și marginalizată de o industrie care avea un model de protejare a bărbaților puternici și de tăcere a supraviețuitorilor de agresiune sexuală și hărțuire”, se arată în documentele instanței. Abdul susține că Lythgoe „știa și era conștient” că acțiunile și comportamentul său față de ea erau „inadecvate și chiar criminale”. În documentele instanței, câștigătoarea premiului Grammy susține că a primit un apel telefonic provocator de la Lythgoe ani după incidente. „La un moment dat, Lythgoe a sunat-o pe Abdul și a tachinat-o că ar trebui să sărbătorească pentru că trecuseră „șapte ani și termenul de prescripție expirase”, susține plângerea. „Lythgoe știa clar că agresiunile sale asupra lui Abdul nu erau doar greșite, dar că el deținea puterea de a o menține tăcută.”

Cine este Paula Abdul

Paula Abdul a fost membră a juriului original al „American Idol” alături de Simon Cowell și Randy Jackson. În primele opt sezoane ale show-ului, din 2002 până în 2009. Lythgoe a fost showrunner-ul „American Idol” din 2002 până în 2008. El s-a întors ca producător executiv pentru sezonul 10 al show-ului în 2010. Dar a plecat la sfârșitul sezonului 12 în 2013. Lythgoe a revenit la „American Idol” în 2016 pentru a produce finala serialului.

Nigel Lythgoe a co-produs „So You Think You Can Dance” împreună cu creatorul „American Idol”, Simon Fuller, și a fost în juriu pentru primele 16 sezoane ale seriei de concursuri de dans, din 2005 până în 2019. Abdul a fost judecător invitat în timpul sezonului 10 al „SYTYCD” în 2013 și a devenit în juriu permanent pentru sezoanele 12 și 13 în 2015 și 2016. Ea a fost, de asemenea, membră a juriului pentru „So You Think You Can Dance Australia” în timpul celui de-al patrulea sezon al show-ului în 2014.

Lythgoe a declarat pentru Fox News Digital: „Să spun că sunt șocat și întristat de acuzațiile aduse de Paula Abdul este o subestimare extremă. De peste două decenii, Paula și eu am interacționat ca prieteni apropiați – și complet platonici – și colegi.” El a adăugat: „Ieri, însă, din senin, am aflat despre aceste acuzații în presă. Vreau să fiu clar: nu doar că sunt false, dar sunt profund ofensatoare pentru mine și pentru tot ceea ce reprezint. Deși istoria comportamentului erratic al Paulei este bine cunoscută. Nu pot pretinde că înțeleg exact de ce ar intenta un proces pe care știe că este neadevărat. Dar pot promite că voi lupta împotriva acestei acuzații îngrozitoare cu tot ce am.”