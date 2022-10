Harry nu-l poate ierta pe tatăl său. Ce surpriză îi pregătește de primul Crăciun ca rege

Harry și Meghan vor respinge invitația de Crăciun a regelui Charles al III-lea. Relația dintre Ducele de Sussex și restul familiei sale din Marea Britanie este „aproape de fund”, susțin sursele. Gestul său nu face decât să spulbere orice speranță de a declanșa „dezghețarea” relațiilor dintre membrii regali.

Sursele mai susțin că Meghan și Harry nu au „în plan” să se alăture familiei regale la primul Crăciun fără regretata regină. Acest lucru vine după ce Penguin Random House a anunțat titlul și data lansării mult-așteptatei cărți scrisă de Prințul Harry.

Cartea „Spare” a luat „prin surprindere” familia regală

Vorbind pentru Daily Mirror, sursa a adăugat: „Această carte ar putea însemna sfârșitul oricărei relații pe care Harry ar vrea să o aibă cu familia sa. Toată lumea se pregătește pentru încă o perioadă grea din cauza ducilor de Sussex”.

Prințul Harry a anunțat pentru prima dată că îşi scrie memoriile în iulie anul trecut. În comunicatul de presă publicat pe site-ul oficial Archewell – organizația lui Meghan și Harry – a sugerat că memoriile îi permit ducelui să clarifice lucrurile și să-și spună propria poveste pentru prima oară despre experiențele trăite, aventurile, pierderile și lecțiile de viață care l-au ajutat să-l modeleze.

Descrierea cărții lansată joi odată cu titlul acesteia a întărit ideea unor comentatori că ducele ar putea oferi o perspectivă nu doar asupra vieții sale, ci și asupra relației sale cu rudele și cu instituția monarhiei.

„Cu onestitatea sa crudă și neclintită, Spare este o carte de referință plină de perspicacitate, revelație, auto-examinare și înțelepciune”, se arată în comunicatul editurii.

Harry a anunțat că va dona încasările sale din carte către organizații de caritate

Regatul a donat deja 1,5 milioane de dolari către Sentebale, organizația pe care a creat-o împreună în 2006 pentru a sprijini copiii vulnerabili ale căror vieți au fost afectate de HIV sau SIDA.

Ducele va dona încă 300.000 de lire sterline unuia dintre cele mai îndrăgite organizații ale sale, WellChild, care sprijină familiile cu copii care trăiesc cu boli grave.

Temerile că memoriile includ critici, atacuri sau acuzații împotriva Casei Regale sau a membrilor săi vin după ce ducele și ducesa de Sussex au povestit despre luptele lor ca membri ai familiei regale în timp ce locuiau la Londra. Vorbind cu Oprah Winfrey la începutul anului 2021, ducesa de Sussex a făcut acuzații grave împotriva casei regale, în timp ce ducele a vorbit despre relația sa cu Prințul William și Regele Charles.

De asemenea, Harry a părut să critice educația pe care i-a dat-o Charles atunci când a apărut în podcastul Armchair Expert și în serialul pe care l-a creat împreună cu Oprah Winfrey, intitulat The Me You Can’t See, scrie Express.