Haos pe aeroportul Luton din Londra. Cursele aviatice au fost suspendate din cauza unui incendiu

Haos pe aeroportul din Luton, din Londra, din cauza unui incendiu devastator care a izbucnit într-o parcare adiacentă. Structura s-a prăbușit din cauza flăcărilor, iar câteva sute de pasageri au rămas blocați în terminal. Cinci persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile aeroportuare au suspendat toate zborurile până miercuri la prânz din cauza flăcărilor care au dus la prăbușirea parţială a uneia dintre parcările sale, a anunţat conducerea sa, scrie AFP. Cursele au fost suspendate pentru siguranţa pasagerilor şi a personalului, precizează aeroportul.

Aeroportul Luton este situat la aproximativ patruzeci de kilometri nord de centrul Londrei. Acesta este deservit de mai multe companii aeriene low-cost.

Imaginile arată flăcări uriaşe şi fum care se ridică de la ultimul etaj al clădirii. Focul a izbucnit de la o mașină și s-a extins în toată parcarea.

These exclusive pictures from Luton Airport Carpark Fire #LutonAirport

Cincisprezece maşini de pompieri au intervenit la incendiul care a afectat jumătate din structura cu mai multe etaje a parcării. Mai multe autovehicule lăsate de proprietari aici au fost avariate de foc.

Patru pompieri şi un membru al personalului aeroportului au fost transportaţi la spital. Aceștia au inhalat fum și au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. O altă persoană a fost investigată la fața locului.

Serviciul de ambulanţă a declarat că un incident critic a fost oprit, dar va „rămâne la faţa locului pentru a sprijini colegii de pompieri şi de salvare”.

Poliţia şi ambulanţa sunt prezente, iar pompierii au sfătuit locuitorii din zonă să închidă ferestrele şi uşile şi să evite zona.

🚨 #BREAKING Luton Airport on fire 👀

„Due to a significant fire in a terminal car park, all flights at London Luton Airport have been temporarily suspended. Passengers are advised not to travel to the airport at this time."



