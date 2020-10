Acest lucru îl fac șoferii, angajați ai firmei rspective, dacă pasagerii plătesc o sumă de bani în plus față de bilet.

O femeie a povestit pe Facebook cum ea, împreună cu o prietenă, au fost date jos din autocar în câmp, la scurt timp după ce au intrat în țară. Cele două veneau din Austria.

„Sa va fie rușine doamna!!! Ce inima puteți avea mai ales ca sunteti mama la rândul vostru???????

Eu impreuna cu colega mea , Ana Ţofei suntem cele 2 tinere care au fost efectiv abandonate pe un camp la marginea șoselei fara a ne răspunde la întrebarea ” Unde suntem ?” NIMIC !!!

Am ramas 2 fete singure noaptea cu ochii în lacrimi ca nu știam ce se va întâmpla cu noi . În momentul următor mi-am sunat parintii si într-un suflet au pornit spre noi.

Era târziu și frig afara puteau macar sa ne lase într-o benzinărie sa știm după ce ne putem orienta, dar depunea prea mult efort dacă se gandea și la aceasta opțiune!

Au refuzat sa ne spună unde ne duc , pentru ca nu ne părea cunoscut acel drum , dar normal ca au refuzat sa răspundă!

Putea pur și simplu sa treacă oricine sa se lege de noi DAR CUI II PASA ??? CUI II PASA CA NOI POATE NU AJUNGEAM ACASA ?

IMI PUTETI RASPUMDE LA INTREBARE ?NU , NU PUTETI PENTRU CA NU VA PASA !!!!

CE INIMA PUTETI AVEA ?

Toti au sărit în apărarea domnilor de la aceasta „Firma fantoma ” precum afirma agentul de la politie .

Ati scris aceasta postare astfel încât sa va victimizati si sa va mențineți reclama bună in ciuda faptului ca abandonați clienții unde apucați!!!

Si nu suntem singurele , doar ca normal ca ati sters comentariile lor . FRUMOS!

Toti au comentat spunând ca asta meritam . Serios ? Asta am meritat ?????

Nu știu cate dintre voi ar mai fi comentat cu atata lipsa de bunătate daca unul dintre copii lor ar fi pățit la fel .

VA SPUN EU . NIMENI !!

Am vazut comentarii cum ca ati fi procedat bine . De ce încurajați prostia oameni ?

De ce ? Cu ce sunteți mai câștigați?

În primul rand, colega mea avuse dreptate . Când am sunat sambata seara la aceasta firma ne-a fost garantat 100 în 1000 ca sunt cele mai bune condiții, chiar dansa insistase mult sa mergem cu ei .

Ne-a fost garantat ca ne vor duce pana la destinația ceruta de catre noi la momentul când am vorbit cu aceasta firma!

De ce nu ati spus doamna ca soferul ar fi vrut sa ne lase la vama direct ? De ce nu ati spus și asta ?

Am avut oarecum noroc ca or spus ca soferul o avut contact cu noi și nu are voie sa se întoarcă ca altfel ne lasa acolo ai nimănui și pleca !

Am ramas uimita cand am auzit ce spusese si ca urma sa rămânem acolo !

S-a cerut dublu sumei unui drum de Austria- România deoarece doamna ne-a spus clar CA NE TRECE VAMA FARA CARANTINA . NE-A SPUS CA INTRASERA SI CU O SEARA INAINTE IN TARA TOT ASA SPUNAND CA ADUC PASAGERI DIN ALTA TARA SI AU REUȘIT!!

OK , AM INTELES . TOTUL ERA O MINCIUNA ! ȘOFERUL A FOST PRINS CU MINCIUNA” a scris femeia pe Facebook.

Patronul era nervos și înjura

„Apoi vorbisem noi pasagerii așteptând la coada la vama impreuna cu soferul ca ii vom plăti atunci doar drumul , fără cealalta jumatate care era pentru carantina .

A sunat patronul , auzisem cu toții ca era foarte nervos și injura . A anunțat ca vine el și am parcat într-o benzinărie aproape de Arad pentru a-l astepta sa lămurim lucrurile .

Cealaltă fara care a fost cu noi era din Satul Mare . Si ei la fel ca si noua i s-a asigurat transport pana în orașul ei .

Dar asta era doar scris si verbal , practica 0 !!!Oameni buni , i-au spus fetei ca o lasa în Arad cu toate ca ea a spus ca nu a mai fost acolo niciodată și ca nu cunoaște nimic . Deci o lasa efectiv acolo seara , singura într-un oraș străin la 250 de km distanta de casa acesteia .

Deci încă o minciuna !

Fata a spus clar ca ei ii este frica sa rămână singura , trenul era doar la ora 3 noaptea deci avea de așteptat inca 5 ore singura în Arad . Dar dacă se lega cineva de ea a cui era vina? Dacă patea ceva cine raspundea ?

Răspunsuri vrem oameni buni!!!!!!!!!!!!!!!!

După trecerea vemei toate lucrurile au luat o întorsătură de situatie .

Aceasta doamna draga a afirmat în postarea ei ca noi am fi injurat si jignit .

Doamna draga dacă prim faptul ca am cerut informații unde ne lasa și de ce nu ne duce acasă înseamnă ca am injurat … atunci eu nu mai zic nimic!

Ati spus niște minciuni ca eu nu as fi putut sa dorm cu sufletul împăcat mai ales dacă una din clientele mele care le-am abandonat pe câmp pateau ceva !!!

De ce nu ati scris în postare ca ati urlat la noi ?

De ce ati făcut aceasta postare sa para ca chiar asa este ?

Si plus de asta sa păreți si mai credibila ati scris ca era sa se producă accident din cauza strigatelor ?

Cata răutate trebuie sa aveți în inima sa mințiți în halul asta doamna?

Eram 3 persoane care nu or vazut nimic , dumneavoastră nici macar nu ati fost cu noi în masina sa puteți spune asta la adresa noastră.

Ca eram pe tocuri ca divele . Serios?

Unde sunt tocurile , ce dive ?

De ce spuneți astfel de minciuni ?

Ma minunez doamna când vad ce caracter puteti avea !!!!

Cereți respect ? Unde era respectul dumneavoastră când ati început sa urlați si ati vrut sa aruncați după noi cu orice aveați la mana ? … unde ?

Sau ati uitat sa îl luați de acasă?

Nu dorim sa ne facem dreptate deoarece pentru asta exista un singur Dumnezeu care vede totul. Mulumim domnilor de la jandarmerie si politie care ne-au găzduit pana la sosirea părinților mei !!!

Ni s-a spus ca orice firma trebuia sa ne ofere un bilet , scris negru pe alb totul.

Toata garanția, dar aceste lucruri lipseau!

Domnii polițiști au luat adresa si site-ul acesta si au spus ca se vor ocupa de acest caz !

Au afirmat ca ati facut aceasta fapta cu cruzime si răutate!

De ce scoateți la iveala doar faptul baniilor?

Noi am spus clar ca va platim drumul doar fara partea cu carantina

Si ati imceput sa urlati pe acolo . Nici nu ne-ati dat de ales . Ne-ati abandonat pe un camp si asta a fost cea mai buna soluție pentru dumneavoastră!!

Felicitari !!!

Multumim FIRMEI ****** pentru garanția de călătorie și condiții care au fost doar verbal si scris fara a le pune si în practica !!!”, a conchis femeia toată pățania pe care a scris-o pe Facebook.