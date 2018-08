Halep urmează modelul Federer

Simona Halep a fost din nou încoronată la Rogers Cup (Montreal), după trofeul cucerit în urmă cu două ediții.





Românca aflată pe locul 1 în clasamentul WTA s-a destăinuit într-u interviu acordat site-ului WTA, în care a mărturisit că a fost la un pas să se retragă de la Montreal după meciul cu din turul II, Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA), care a durat trei ore și șapte minute, încheiat cu scorul de 7-6 (9), 4-6, 7-5.

„După meci, am dormit foarte puțin”

„Sunt obosită, epuizată. Nu este ușor să câștigi un turneu mare și să joci așa multe meciuri într-o perioadă scurtă. A fost brutal. Dar sunt fericită că am câștigat. M-am simțit bine pe teren, ca la Roland Garros, pe zgură. Am crezut că voi renunța înainte de meciul cu Venus Williams. Am jucat trei ore cu Pavlyuchenkova și am vorbit cu Darren (n.r. - Darren Cahill, antrenorul ei) și i-am spus „Nu mai pot! Nu mai pot ieși pe teren”. După meci, am dormit foarte puțin și când m-am trezit am zis „Bine, hai să încerc să joc”. Când sunt obosită, mă relaxez și nu mai aștept nimic de la mine, nu mă gândesc la ce se întâmplă. Poate de aceea joc mai bine când sunt epuizată. Și eu, și Darren am fost surprinși. Nu am jucat tenis timp de trei săptămâni, după Wimbledon. Am lucrat la sală în fiecare zi. Am rămas surprinsă și prin dorința pe care am arătat-o pe teren”, a spus tenismena noastră.

Halep nu e singurul nume mare din „Sportul Alb” care sare peste multe turnee întrun sezon. Elvețianul Roger Federer, favoritul Simonei, face abstracție, de exemplu, de la sezonul pe zgură, tocmai pentru a se odihni îndeajuns pentru turneele cu suprafețe de joc preferate.

