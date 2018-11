HALEP a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre următorul ANTRENOR: „Un mare DA”

Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, în contextul retragerii lui Darren Cahill din colaborarea cu tenismena, că nu a vorbit până în acest moment cu niciun alt antrenor.





„În momentul de faţă nu am vorbit cu nimeni, nu am un plan B ca să zic aşa. Nu este uşor să-mi aleg un alt antrenor. A fost o perioadă extraordinară cu Daren şi îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Nu ştiam că vom încheia colaborarea, dar bănuiam, pentru că ştiam că băiatul lui este în anul final şi trebuie să meargă la universitate. Ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut atât de mulţi ani în circuit şi familia trebuie să fie pe primul plan. Momentan nu am niciun nume să vă dau şi nu am vorbit cu nimeni. Atunci când voi şti mai multe voi spune. Da, aş fi acceptat să mă antreneze domnul Ţiriac, un mare da”, a declarat Simona Halep.

Halep a vorbit despre problema de sănătate și a declarat că și-a propus pentru 2019 un nou trofeu de Grand Slam.

„Dacă problema la spate se va rezolva atunci voi avea posibilitatea să muncesc, am încredere că va fi bine. Îmi doresc un nou trofeu de Grand Slam, este un ţel de fiecare an. Roland Garros-ul l-am câştigat, acum aş alege Wimbledonul. E greu să spun acum cum mă voi simţi la începutul anului competiţional. Am încredere că va fi un an bun deşi poate va fi mai greu la început pentru că nu am avut foarte multe meciuri la acest sfârşit de sezon. E cam greu să spun că va fi mai bun decât anul acesta, dar cu încredere meregem înainte. Acum sunt gata să o iau de la capăt, să-mi setez un nou obiectiv”, a mai declarat tenismena.

Antrenorul Darren Cahill a anunţat pe contul său de Instagram că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, din motive familiale.

„Aș vrea să anunț că eu și Simona nu vom mai continua parteneriatul începând din 2019, din motive familiale. (...) Îi doresc Simonei și echipei sale succes și aștept cu nerăbdare să o susțin de pe margine anul viitor”, a scris antrenorul.

