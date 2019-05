Halep, gata să-și apere tronul de la Paris

Constănțeanca va debuta, astăzi, la Roland Garros, după 12 luni de la marele triumf din capitala Franței.





Simona Halep a intrat în linie dreaptă pentru un nou debut în competiția pereferată: Roland Garros. În această ediție, tenismena noastră, ocupanta locului 3 în ierarhia WTA, pornește din postura de campioană en-titre.

„Simo” va evolua, astăzi, în jurul orei 14.00 (ora României), în primul tur al turneului de Mare Șlem parizian împotriva australiancei Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA).

„Sunt mai încrezătoare”

„Când câștigi un turneu de Mare Șlem simți că ești o jucătoare completă. Sunt fericită cu tot ce am atins, sunt mai încrezătoare și am crescut ca persoană. Numai lucruri bune mi s-au întâmplat de când am reușit să câștig trofeul de la Roland Garros”, a spus Simona Halep pentru Daily Telegraph. Cu „botezul” deja făcut pe zgura de la French Open, constănțeanca va debuta la Paris fără presiunea titlului, dar acesta a rămas în continuare marelei ei obiectiv.

„Îmi doresc din tot sufletul, dar e puţin mai dificil. Nu am spus nici că sunt, nici că nu sunt favorită. Părerea mea e că mă duc acolo şi încerc să dau tot ce am mai bun. Dacă va fi să câştig meciuri, atunci va fi şi mai bine. Contează fiecare zi la Roland Garros, indiferent de ce am spune noi”, declara Halep. Ieri, primul tur de la Roland Garros a produs deja surprizele. Angelique Kerber (5 WTA) și Caroline Wozniacki (13 WTA) au fost învinse încă din runda inaugurală, în vreme ce Petra Kvitova (6 WTA) s-a retras din turneu chiar cu două ore înaintea meciului de debut.

