Halep, stoarsă de puteri

Constănțeanca, numărul 1 mondial, s-a retras în ultimul moment de la New Haven, motivând că este extrem de obosită, din cauza numeroaselor meciuri grele pe care le-a susținut în ultimele săptămâni.





Simona Halep și-a îndeplinit în această vară visul carierei: a ridicat deasupra capului trofeul de la Roland Garros (de această dată la seniori, după cel cucerit la juniori, în 2008).

După triumful de la French Open, pentru „Simo” a urmat o altă piesă de rezistență, Wimbledon. Însă, pe iarba londoneză nu a rezistat decât primele trei tururi. Pentru Halep a urmat, apoi, pasul către turneele de peste Ocean, iar „tricolora” a fost încoronată și la Montreal (Canada). Ar fi putut da lovitura și la Cincinnati, unde a fost din nou finalistă.

Prezența la US Open, în pericol?

Traseul acesta dintre Paris și Cincinnati a sleit-o de puteri pe Halep. Ieri, lidera WTA a anunțat că renunță la turneul de la New Haven. „Luni dimineață am decis să mă retrag. Mi-ar fi fost greu să mă întorc pe teren pentru că am avut două săptămâni minunate. Nu m-am așteptat ca ele să fie atât de bune. E dezamăgitor să renunț la turneu, chiar dacă m-am simțit foarte obosită, iar tendonul lui Ahile era foarte înțepenit. Miaș fi dorit să joc la New Haven, dat acum tot ce rămâne de făcut e să mă odihnesc și să văd dacă pot să fiu sută la sută pentru US Open”, a declarat românca într-o conferință de presă

