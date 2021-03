Simona Halep a acuzat, din nou, dureri în zona umărului, în timpul disputei cu franţuzoaica Caroline Garcia. Deşi şi-a luat o vacanţă de câteva săptămâni şi a absentat, din cauza unei accidentări uşoare, de la turneele din Golf, găzduite de Doha şi Dubai, tenismena în vârstă de 29 de ani nu se află încă la parametri maximi.

„S-a înrăutăţit puţin durerea pe care o resimt în zona umărului. Încerc acum să mă recuperez cât mai bine şi să servesc din ce în ce mai bine. Vom vedea cum voi fi în zilele viitoare” a explicat Halep, la sfârşitul confruntării de joi noapte, cu Garcia.

Probleme la serviciu pentru Halep

Serviciul jucătoarei clasate pe locul trei în ierarhia WTA a avut serios de suferit, în aceste condiţii. Halep s-a plâns de acest aspect şi a pus debutul său ezitant pe suprafaţa rapidă din Florida tocmai pe dificultăţile pe care le-a întâmpinat în a-şi câştiga propriile game-uri.

„Am avut probleme la serviciu. Am resimţit puţine dureri în zona umărului şi toate atenţia mea s-a concentrat pe această problemă. Am început apoi să mă relaxez şi braţul şi întregul meu corp au început să se mişte din ce în ce mai bine” a povestit constăţeanca de 1,68 metri.

Victorie în proba de dublu pentru constănţeancă

Halep pare însă că a depăşit aceste probleme fizice şi a început să se acomodeze la Miami. Românca a obţinut ieri, împreună cu partenera sa din proba de dublu, nemţoaica Angelique Kerber, biletele pentru optimile de finală. Halep şi Kerber au produs una dintre marile surprize de pe tabloul de dublu şi le-au eliminat pe principalele favorite, Elise Mertens şi Aryna Sabalenka, scor 7 – 5, 7 – 5.

Tenismena din Constanța nu a scăpat complet de durerile care o chinuie, însă are toate şansele să facă faţă ritmului partidei cu letona Anastasia Sevastova. Acest duel din turul trei de la Miami Open va începe după ora 23:00.

„Atunci când am venit la Miami, nu am simţit această durere şi eram chiar foarte bine din punct de vedere fizic. Am început să mă antrenez cu alte jucătoare şi a revenit această durere” a mai adăugat Simona Halep.