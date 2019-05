Simona Halep a cedat nervos: „Am jucat ca o proastă!”

Simona Halep a ratat șansa de a intra în posesia celui de-al treilea trofeu la Madrid, iar după înfrângerea din finală a izbucnit.





Constănțeanca (locul 3 WTA) a cedat în finala de ieri, de la Madrid, în minimum de seturi, scor 4-6, 4-6, în fața olandezei Kiki Bertens (7 WTA). După înfrângerea suferită, Simona Halep a reacționat nervos când și-a analizat evoluția din ultimul act al competiției de la „Caja Magica”.

„Cred că Bertens a jucat un tenis mai bun. A meritat să câștige meciul. Eu am jucat greșit și sunt foarte supărată. Dar nu voi face o dramă. Acum mă gândesc la următorul duel cu ea, când va trebui să schimb ceva.

Am jucat ca o proastă! Am făcut tot ce i-a convenit ei. Dar se întâmplă. Trebuie să iau lucrurile așa cum sunt. Săptămâna asta mi-a arătat că jocul meu e la un nivel bun. Sunt fericită cu jocul meu și am trecut de această săptămână grea. Am încredere.

Voi lua lucrurile pozitive din această săptămână. La început, nu credeam că pot ajunge aici. Mă voi calma, voi analiza și voi fi mai bună cu mine. Ea a făcut un meci bun și a meritat titlul. Nu vreau să vorbesc despre ce am gresit. Părerea mea e că am făcut erori”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

