Halep a primit cea mai proastă veste chiar înainte de FINALĂ. Breaking News

Simona Halep primește o nouă lovitură, venită chiar din partea fostului său logodnic, Costa Sponte. Acesta se va căsători anul acesta cu o studentă de doar 20 de ani.





Costa Sponte se căsătorește anul acesta! Și nu cu Simona Halep, ci cu o studentă de doar 20 de ani, tot din Constanța.

Costa, fiul lui Teia Sponte, era văzut, în urmă cu aproximativ trei ani, alături de Simona Halep, care atunci începea urcușul spre primul loc WTA. Iar întâlnirile dintre cei doi ar fi devenit dese și, uneori, tandre. Costa nu a divulgat nimic, dar nici nu a negat o relație cu Simona, care avea să domine mai bine de un an tenisul mondial feminin. Totul părea că s-ar îndrepta spre o căsătorie, doar că…

Despre Simona și Costa nu s-a mai spus nimic, nu au mai fost văzuți împreună, iar ”logodna” s-a rupt! Costa și-a văzut de afacerile lui, Simona, de splendidul tenis pe care-l practică, scrie Cancan.

Cei doi au planuri mărețe! Nici mai mult, nici mai puțin, în vara acestui an au de gând să facă nuntă mare! Studenta nu are nicio legătură cu lumea mondenă, nu este fițoasă și are un bun-simț ieșit din comun. Probabil, cu acest comportament, pe lângă frumusețe, a reușit să-l cucerească pe Costa, care este cu nouă ani mai mare decât ea.

Elena Udrea a LUAT FOC din Costa Rica! Ia ia apararea lui Basescu: E LUCRAT. Care ar fi motivul...

Pagina 1 din 1