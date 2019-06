Halep, favorită la câștigarea Roland Garros

Simona va ataca, astăzi, sferturile de fi nală ale turneului parazian. Adversară îi va fi Iga Swiatek





Simona Halep (locul 3 WTA) s-a calificat fără probleme, în „optimile” de Roland Garros, după ce a învins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko (27 WTA), scor 6-2, 6-1.

Are cota 2.60 la câștigarea trofeului

A fost doar o formalitate pentru deținătoarea trofeului, care astăzi o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (104 WTA), cea care a eliminat-o pe Monica Puig (59 WTA, Puerto Rico), scor 0-6, 6-3, 6-3. În mod normal, Halep n-ar trebui să se încurce, astăzi, de o adversară în vârstă de 18 ani, fără experiență. Casele de pariuri o dau pe sportiva din Constanța mare favorită la cîștigarea trofeului.

Simona este creditată cu o cotă de 2.60, în timp ce următoarele clasate, australianca Ashleigh Barty (8 WTA), spanioloaica Garbine Muguruza (19 WTA) și americanca Sloane Stephens (7 WTA) au, fiecare, cota 9.00. „Mă gândesc în fiecare zi la victoria mea de anul trecut. Aceea este cea mai frumoasă amintire din viaţa mea”, a spus Halep, după victoria cu Tsurenko.

S-a învoit de la școală, ca să ajungă la Paris

Iga Swiatek, adversara de astăzi, a explicat că s-a învoit de la școală pentru a participa la Roland Garros. „Să joc împotriva lui Halep este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Să ajung în turul 2 era obiectivul meu. Eram fericită că joc pe tabloul principal. Sunt la liceu, in Varșovia. Sunt la o școală privată, așa ca profesorii mă înțeleg. E cam greu să mă descurc cu ambele. Este incredibil că am ajuns în a doua săptămână la Roland Garros. Sunt fericită că am ocazia să văd măreția jucătorilor de top și chiar să învăț de la ei. Și să pierd cu Simona este frumos”, a afirmat jucătoarea poloneză

