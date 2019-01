Halep, contraperformanță după patru ani

Început de rău augur pentru Simona Halep în 2019. Lidera WTA a fost învinsă, ieri, în primul tur al turneului de la Sydney, de australianca Ashleigh Barty (locul 15 WTA), scor 4-6, 4-6.





„Simt că încă nu am ritmul necesar”

„A fost un meci bun, după aproape 4 luni de când am jucat ultima dată, la US Open, un meci întreg. Cred că am fost la un nivel bun azi, nu am fost inspirată la unele puncte importante. Ea a jucat foarte bine, slice-ul ei a fost foarte bun azi. A meritat să câștige acest meci, dar și eu am fost foarte aproape să câștig. Am avut multe șanse să trec în avantaj, dar nu am putut. Simt că încă nu am ritmul necesar”, a declarat sportiva din Constanța. Simona nu are antrenor în acest moment și nu se grăbește să găsească un tehnician care să-i ia locul australianului Darren Cahill.

Din 2014 n-a mai pierdut primul meci al anului

În ultimele patru sezoane, Halep a început de fiecare dată noul an cu o victorie. În 2014 a fost învinsă de americanca Madison Keys, scor 1-6, 4-6, tot la Sydney.

În 2015 s-a impus la Shenzhen în fața nemțoaicei Annika Beck (6-4, 4-6, 3-6. În 2016 a câștigat la Sydney, scor 6-4, 2-6, 6-2, în fața franțu zoai cei Caroline Garcia. În 2017, tot în Australia, a învins-o pe sârboaica Jelena Jankovici (6-1, 3-6, 6-3, iar anul trecut, la Shenzhen, a câștigat cu americanca Nicole Gibbs, scor 6-4, 6-1.

