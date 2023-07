Hai România, ora 12.00. Turcescu, Cristache, Andronic, dezbat LIVE ultimele scandaluri din politică

Căminele Groazei-Scandalul Pandele-Firea-USR. Romania, tara in care toata lumea se ciorovaieste cu toata lumea! In public!, scria Ionuț Cristache pe FB

Summitul NATO de la Vilnius și poziția față de Ucraina. ”Este fără precedent și absurd când nu este stabilit un interval de timp, nici pentru invitație, nici pentru aderarea Ucrainei”, a spus Președintele Ucrainei, Volodimir, Zelenski, înaintea summitului NATO de la Vilnius. Așa a rămas. Preşedintele Volodimir Zelenski și-a strigat dezamăgirea că Ucraina nu a fost invitată să adere la NATO, spunându-le susţinătorilor din capitala lituaniană: „NATO va face Ucraina mai sigură, Ucraina va face NATO mai puternică”. Un discurs pe care l-a ținut Zelenski miilor de oameni, mulţi dintre ei fluturând steaguri ucrainene, care s-au adunat marţi după-amiază în centrul oraşului Vilnius

Nebunia de pe aeroporturile românești. Au distrus Tarom, au renuntat la rutele directe spre cele mai concentrate comunitati de romani, pe motiv de audit aparent obiectiv, au permis unor companii low cost sa le acapareze si in definitiv sa preia piata in totalitate si astea fac ce vor fara ca nimeni sa le controleze! Ca sa nu mai spun ca a disparut ideea de low cost in tara asta! Biletele vandute de pretinsele companii de buget sunt la fel sau chiar mai scumpe decat la companiile mari! Alo, statul roman?!, spunea unul din cei trei. V-ați confruntat cu nebunia din transportul aerian.

