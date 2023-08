Valentin și Nicu Ceaușescu, la cuțite din cauza lui Hagi. Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, a dezvăluit în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de la GSP Live, Prietenii lui Ovidiu, o discuție interesantă pe care a purtat-o cu Gică Hagi. Discuția a avut loc în urmă cu 36 de ani.

La acel moment marele fotbalist al Naționalei era jucător la Sportul Studențesc. Hagi a fost tentat să meargă la Dinamo doar pentru că echipa era antrenată de unul dintre cei mai mari antrenori români, Mircea Lucescu. Se știe însă că în spatele Stelei din perioada comunistă se afla Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului. Fratele lui în schimb, Nicu, era fascinat de Sportul.

„Nu am cum să nu fiu îndrăgostit în eternitate cu privire la Gică Hagi. Sunt și alți jucători pe care i-am văzut când eram mic, apoi când am crescut, foarte mulți talentați. Dar ce are Gică în el, geniul, munca… Vă dau un exemplu din tinerețe. Noi suntem prieteni cu el de când a venit în București, de la Farul, la Sportul Studențesc. Și-a fost mare competiție între Valentin și Nicu.- El juca la Sportul, avea două cartonașe galbene și venea la noi acasă, undeva prin Banu Manta. Cu două cartonașe galbene putea juca doar la tineret. La 17-18 ani câți avea, bea Cico și la ora 9:15 a zis: „Mă duc să mă culc că mâine am meci”, a povestit Mircea Geoană.