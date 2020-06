După perioada de șase luni în care a fost împrumut de Genk la Rangers, Ianis Hagi a confirmat pe „Ibrox”, iar scoțienii l-au achiziționat definitiv, în schimbul sumei de 5 milioane de euro.

Ianis Hagi a fost prezentat marți seară la formația din Glasgow și a susținut o conferință de presă alături de managerul Steven Gerrard.

„Am fost foarte fericit pentru că totul s-a rezolvat rapid. Rangers a fost mereu prima mea opțiune. Sunt fericit că totul a mers bine. Este un club uriaș, cu istorie și cu dorința de a câștiga trofee. Astea au contat și m-au făcut să vreau să fiu aici.

Mai avem până începem și avem timp să intrăm în formă. Cel mai important este să nu ne accidentăm. Avem tot ce ne trebuie ca să fim 100% pregătiți, din punct de vedere mental și fizic. Abia aștept să revină lucrurile la normal. E greu să îți imaginezi stadionul gol. Sper să nu jucăm multe meciuri fără fani. Pentru ai jucăm fotbal. Fără ei nu e la fel.

Liga din Scoția e total diferită de cele în care am jucat, dar am fost ajutat de fiecare dată. Am avut mereu pe cineva care să mă ajute înainte de meciuri și antrenamente. Colegii, antrenorii și cei de la club m-am ajutat să mă integrez. Acum va fi mai bine pentru mine și sper că putem termina sezonul viitor. Sunt foarte fericit cu ce fac aici. Mentalitatea de aici mi se potrivește, este un mediu bun pentru mine”, a declarat Ianis Hagi la conferința de presă.

Mijlocașul român a ridicat în slăvi de Andy Halliday, fundaș central la Rangers din 2018, care urmează, însă, să plece de la echipă în următoarele săptămâni, când îi va expira contractul.

„Ianis Hagi este un transfer extraordinar, dacă Rangers mai transferă doi sau trei jucători de aceeași calitate, și rămân jucătorii care sunt deja, sunt convins că se pot realiza performanțe mari.

Avem aici un lot foarte puternic, cu câteva întăriri se poate câștiga campionatul. Staff-ul tehnic de la Rangers este foarte bun, nu se puteau găsi persoane mai potrivite pentru a duce echipa către un nivel superior. Sunt sigur că urmează un sezon mare pentru Rangers, cu siguranță echipa va fi foarte competitivă și sper să reușească să câștige campionatul”, a declarat Andy Halliday, conform Dailyrecord.