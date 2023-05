Hagi a mers să se roage la chilia călugărilor gemeni de pe Muntele Athos. Ianis a fost și el la rugăciune

Relația pe care Hagi o are cu divinitatea este cunoscută de pe vremea când juca la naționala României de fotbal.

Acum, Gică Popescu a postat o fotografie cu el și cu Hagi, la o mănăstire de la Sfântul Mune Athos, unde au mers să se roage și să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru reușita de a câștigat campionatul de fotbal.

Sursele EvZ de pe Sfântul Munte Athos susțin că Hagi a fost însoțit și de Iannis, fiul său care joacă la Glasgow Rangers și care a mers să se roage pentru sănătate și pentru un viitor mai bun.

Toți cei care l-au însoțit pe Hagi la Sfântul Munte au ajuns acolo prin intermediul lui Adrian Ilie, fostul internațional român, care este un obișnuit al locului.

”E vorba despre o chilie de pe Athos. Pe Sfântul Munte sunt sute de chilii. Nu există nicio mănăstire românească. Sunt doar 18 chilii, cu călugări din România, la Schitul Lacul. Au casă de oaspeți acolo și sunt condiții foarte bune. Cel din poză este călugărul Dimitrie. Sunt doi frați gemeni acolo, foarte rugător”, ne-a declarat un protoiereu ortodox din România, care stă mai mult, la rugăciune, pe Muntele Athos.

Gemenii Epifanie și Dimitrie au construit un schit de la zero

Călugării de la schitul unde a fost Gică Hagi, la rugăciune, sunt gemenii Epifanie și Dimitrie. Cei doi au contruit un schit de la zero, doar prin munca brațelor lor, și cu ajutorul oamenilor de bine din România, care i-au ajutat.

”Avem 14 ani de când suntem pe Athos. Am făcut totul de la zero. Era o pădure aici, unde am făcut schitul”, povestește călugărul Dimitrie.

Deși nu prea au vorbele la ei, cei doi frați s-au călugărit și acum își duc traiul în rugăciune, la schitul pe care l-au înființat.

În România nu s-a prea vorbit despre ei, dar la schitul lor merg și vedete, precum Dan Negru.

”Asta e frumusețea vieții gemeiilor. Pe ei îi unește Dumnezeu, pentru veșnicie”, a spus proetul Vasile Ioana, de la biserica „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, din București.