Hackerul clujean, cu nouă clase, care a spart serverul NASA, va sta pe tușă aproape șase ani la Penitenciarul Gherla

Despre Robert Butyka, în vârstă de 32 de ani, se poate scrie o carte. A ajuns cunoscut în lumea toată după ce a spart serverul Agenției Spațiale Americane NASA, a comandat ca anumite programe să se autodistrugă, și a provocat pagube de 600.000 de dolari SUA. Are doar nou clase și experiență cât cuprinde. Acum a fost trimis la închisoare pentru cinci ani și opt luni.





După această aventură a fost condamnat la trei ani cu suspendare, dar nu s-a liniștit. A copiat pagina de internet al unui celebru festival care are loc într-o comună de lângă Cluj Napoca, după care a accesat ilegal datele și conturile bancare ale persoanelor înșelate. Printre victime și un procuror clujean care a crezut că intră pe pagina de internet a festivalului și a comandat bilete. De fapt, susțin procurorii DIICOT, toate datele furnizate de victime au fost folosite de Butyka, care a creat a piratat conturile acestora.

Pentru această faptă, miercuri, Curtea de Apel Cluj a dispus trimiterea lui Butyka la închisoare pentru doi ani și opti luni. Cum pe numele lui era emisă și o sentință de trei ani, pentru accesarea ilegală a serverelor NASA, judecătorii au revocat suspendare acestei pedepse și au dispus ca hackerul spă execute în final cinci ani și opt luni.

”Dacă îmi dai datele ești mâncat”.

Robert Butyka a fost reținut de procurorii DIICOT, pe 15 noiembrie 2012, fiind acuzat de comiterea infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, perturbare gravă a funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, modificarea şi deteriorarea datelor informatice şi prin restricţionarea accesului la aceste date şi deţinere fără drept a unui program informatic în scopul săvârşirii acestor infracţiuni. NASA cere daune de aproape 600.000 de dolari dar nu a putut dovedi aceste pretenții financiare. În timpul unei audieri, kackerul a recunoscut că a pătruns în mai multe servere NASA în decembrie 2010. Tânărul a declarat că nu a vrut să le facă rău celor de la NASA, ci numai să își demonstreze că poate accesa serverele lor. Robert Butyka are numai 9 clase și nu are studii în domeniu și nici un loc de muncă. Pe internet folosea porecla Iceman. Pe pagina sa de pe Facebook, tânărul spunea că a absolvit "University of Weed" (universitatea de marijuana).

De altfel, după această ispravă, Bytyka s-a lăudat într-un interviu la un ziar din Cluj Napoca că poate să cloneze când vrea site-ul oriceri bănci. ”Eu clonez un site al unei bănci. Îl fac să arate identic, e la fel, tu nu te prinzi. Apoi îți trimit un link cu un text pe mail. Tu ai dat click, intri pe site-ul clonat de mine, te loghezi și ești mâncat. Eu am apoi toate datele, îți golesc conturile, fac ce vreau eu”, a susținut Butyka.

