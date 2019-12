Departamentul american al Justiţiei: Hackerii ruşi, inculpaţi în Statele Unite

În ultimul deceniu, hackerii din spatele Evil Corp au condus la un atac asigurat asupra conturilor bancare a mii de victime din zeci de țări. Prin activarea constantă a malware-ului, cunoscut sub numele de Bugat, au „evaporat” zeci de milioane de dolari de la victime. Astăzi FBI l-a pus sub acuzare pe presupusul lider al Evil Corp: Maksim V. Yakubeţ, cunoscut și sub numele de „aqua”, notează wired.com.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul din Pittsburgh, Maxim Iakubeţ şi Igor Turaşev, conducătorii grupului infracţional cibernetic intitulat Evil Corp ar fi infectat computere aparţinând unor bănci din zeci de ţări şi au furat peste 100 de milioane de dolari din 2011. Maxim Iakubeţ ar fi colaborat, ”începând din 2017”, cu serviciile ruse de informaţii FSB, în proiecte pentru Guvernul rus, a precizat Trezoreria americană, care le-a impus sancţiuni celor doi bărbaţi şi altor entităţi cu legături cu Evil Corp. Acest ajutor direct furnizat de către Iakubeţ Guvernului rus ilustrează ”înrolarea” de către Kremlin a unor ”hackeri în propriile sale activităţi de tip malware”, subliniază departamentul de stat.

Cum lucrau cei doi hackeri

Grupul, cu baza la Moscova, este acuzat de faptul că a răspândit două programe de tip malware – ”Bugat” şi apoi ”Dridex” – în fişiere ataşate ale unor e-mailuri care infectau computerele victimelor cu scopul de a le fura datele de identificare şi coordonatele bancare. Hackerii transferau apoi banii furaţi în conturi bancare care le aparţineau sau pe care le controlau. Reţeaua ar fi făcut peste 300 de victime cunoscute, de la persoane la organizaţii din 43 de ţări, ţintind state membre NATO, printre care şi Regatul Unit, care a participat la anchetă, a anunţat un reprezentant al administraţiei americane.

Maxim Iakubeţ şi Igor Turaşev nu au fost arestaţi încă. Reconpensa este de 5 milioane de dolari

Departamentul de Stat american oferă o recompensă în valoare de cinci milioane de dolari în schimbul oricărei informaţii despre Iakubeţ care să conducă la arestarea acestuia, potrivit directorul adjunct al FBI, David Bowdich. Oferirea unei recompense aşa mari are un precedent; mai există una de 3 milioane de dolari pentru informații referitoare la Zeus Mastermind Evgeniy Bogachev. „Puneți în ecuația că cineva, indiferent dacă este sau nu guvernul rus, ar putea decide că banii merită să îi revină”, spune David J. Hickton, directorul fondator al Institutului de Politică și Securitate Cyber ​​Law al Universității din Pittsburgh, care a urmărit, de asemenea, dosarul.

Punerea la bătaie a celor 5 milioane de dolari poate avea, de asemenea, anumite compromisuri, spune fostul consilier de securitate al Casei Albe, Tom Bossert. „Această recompensă poate ajuta cu ușurință testând onoarea colegilor din breaslă (hackerii). Dar sunt şi dezavantaje: va fi o munca sporită pentru a sorta informaţiile false care vor fi multe de dragul banilir, și posibilitatea de a avea ocazia ca într-o zi să se plătească recompensa unui personaj care nu convine, şi care ar putea folosi veniturile în scopuri greşite. Dar, compromisurile cost-beneficii în acest caz merită încercate”.

