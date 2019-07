„Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1500 de dolari pana in week-end. Am un cont pe Zelle. Aplicatia Venmo nu functioneaza dintr-un anumit motiv. Va rog, nu ma mai intrebati daca primesc bani prin Venmo. Este atat de rusinos”, a aparut scris pe contul Simonei.

Mesaje au dispărut mai apoi, dar nu se știe dacă au fost persoane care să fie păcălite de respectiva postare. daca sportiva si-a recuperat contul.

Simona are pe contul de Instagram 339 de postări și 1.3 milioane de urmaritori.

