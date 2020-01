Plenul parlamentului reunit miercuri la Bruxelles a respins cererea socialiștilor de a pune pe ordinea de zi a Parlamentului European modificarea legislației electorale din România.

Socialiștii au acuzat că „se încalcă recomandările Comisiei de la Veneția”, motivând că „modificarea legislației privind alegerea primarilor în două tururi are loc cu mai puțin de șase luni înainte de alegeri, pe cale extraordinară, fără dezbateri și fără amendamente”. Aceștia au solicitat, astfel, adoptarea unei declarații în ceea ce privesc aceste modificări.

Reprezentații PPE au spus că este vorba despre o revenire la alegeri în două tururi, „un sistem democratic”, și au explicat faptul că „Parlamentul European nu trebuie să fie antiromânesc”.

Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a scris pe Facebook, imediat după respingerea cererii socialiștilor următoarele:

„NU e de la Bruxelles pentru PSD. PSD a dorit sa atace România in Parlamentul European pentru ca Guvernul Orban și-a asumat in parlament revenirea la alegerea primarului in doua tururi. Solicitarea de a iniția o rezoluție împotriva României a fost respinsă ferm, doar socialiștii și comunistii europeni au susținut PSD in Parlamentul European.”

Și Siegfried Mureșan, europarlamentar liberal, a ținut să facă o declarație în mediul online:

„Chiar acum am bătut din nou PSD în plenul Parlamentului European. PSD a cerut dezbatere despre România în plenul Parlamentului European sub pretextul că alegerea primarilor în două tururi ar afecta statul de drept din România. Noi am câștigat, PSD a pierdut. Am văzut astăzi din nou că pesediștii nu pot obține nimic, nu au credibilitate în Europa și cer lucruri împotriva voinței oamenilor”, a scris Mureșan pe Facebook.

