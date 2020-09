De exemplu, în proiectul de modificare a normelor de aplicare a Legii 544/2001, Guvernul Orban a prevăzut și faptul că autoritățile publice vor putea refuza să furnizeze informațiile solicitate de români, sub pretextul că acestea nu dețin informația în forma solicitată de petent.

Dacă o persoană solicită o anumită informație, din punct de vedere statistic, persoana în cauză va fi informată că nu i se va comunica această informație, deoarece ea nu este deținută din punct de vedere statistic, ci doar punctual. Pentru a fi mai clari, dacă depunem o cerere la Parchetul General, și vom solicita din punct de vedere statistic să ni se comunice câte cazuri de furt au fost înregistrate în anul 2019, vom putea fi refuzați pe motiv că nu au această informație, decât punctual pe fiecare caz în parte.

Această modificare a fost criticată și de Apador CH, care militează pentru drepturile omului. „Printre modificarile anuntate se numara si aceea ca institutiile publice nu vor mai fi obligate sa furnizeze informatiile cerute de petent, intr-o forma statistica, sintetizata, ci numai in forma existenta in bazele de date ale institutiei.

Concret, prin modificarea dorita de Guvern, institutiile publice vor putea sa refuze furnizarea de informatii dintre cele mai banale – de exemplu cate cereri de un anumit fel au primit intr-un interval de timp – pe motiv ca nu detin informatia respectiva in formatul solicitat de petent. Adica nu au o statistica exacta a cererilor de acel fel, ci doar cererile la gramada”, susține Apador CH.

Pentru a nu mai exista probleme, cei de la Apador CH susțin că modificarea articolului cu pricina din normele de aplicare a informațiilor publice ar trebui să aibă altă formulare. „In cazul in care autoritatea sau institutia publica nu detine datele statistice solicitate sau in forma solicitata, va comunica solicitantului toate datele brute – fara caracter statistic – pe care le detine in legatura cu obiectul cererii de informatii”, se mai arată în comunicat.