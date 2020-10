Implicarea în activitatea de testare este în continuare considerată inutilă, deși e folosită în toate țările civilizate. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale, cumpărarea de medicamente și echipamente, schimbarea protocoalelor medicale, pregătirea școlii etc. sunt obiective ratate. De fapt, încă de la început, Guvernul Orban a fost ”guvernul mâine” sau ”guvernul săptămâna viitoare”. El a promis că ia toate măsurile, dar în viitor. Este un guvern care amână luarea deciziilor, aruncând, după cum se știe, vina asupra oamenilor. Această atitudine are mai multe explicații, între care, bineînțeles, incompetența și indiferența membrilor săi. Totuși, oricât ar fi de incompetent, orice guvern urmărește să facă măcar ceva. Or, Guvernul Orban nu face aproape nimic.

Încă de la preluarea guvernării, la sfârșitul anului trecut, liberalii au urmărit un singur lucru: să organizeze alegeri anticipate pentru a se instala, timp de patru ani, la putere. Izbucnirea pandemiei le-a zădărnicit planul, deși, inițial, doreau anticipate cu orice preț. Cum, până la urmă, acest lucru nu a fost posibil, au fost obligați să se ocupe de gestionarea pandemiei, dar au făcut-o fără nici o tragere de inimă. În permanență, gândul le-a fost la alegeri, fie ele locale, fie parlamentare. Au pus pe primul loc câștigarea alegerilor, nu sănătatea populației. Așa se face că lupta împotriva pandemiei n-a fost decât o parte a strategiei electorale a PNL. Chiar și azi, problema Guvernului nu e cum să scadă numărul de îmbolnăviri, ci cum să organizeze alegerile în ciuda creșterii numărului de îmbolnăviri.

Guvernul Orban e definit prin lipsa asumării și aroganță infantilă. E un fel de domn Goe. Ajuns la putere nu în urma votului popular, ci printr-o lovitură parlamentară, Guvernul s-a transformat în parazitul unei majorități pe care o disprețuiește. El consideră că este prea bun prin simplul fapt că există și că nu are nimic altceva de făcut decât să aștepte alegerile. În ecuația liberală, pandemia este o sarcină pe care nu se simte responsabil s-o rezolve. De aceea, nici n-o rezolvă.