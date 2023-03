Guvernul american folosește acum dispozitive de urmărire AirTag pentru a spiona colete

Potrivit Forbes, Agenția pentru combaterea drogurilor (DEA) a folosit recent un AirTag pentru supraveghere într-un caz care ar fi putut avea legătură cu producția ilicită de narcotice. Citând un mandat oficial de percheziție, raportul notează că agenții de frontieră au interceptat un pachet care venea din China și care conținea o mașină de presare a pastilelor folosită pentru a transforma pulberile chimice în pastile.

DEA a fost chemată „să arunce o privire” asupra transportului, dar în loc să folosească metoda tradițională evidentă de a urmări direct destinația și destinatarul pachetului, agenția a folosit dispozitivul de urmărire a locației de la Apple. Agenția, care lucrează sub egida Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), a plasat în secret un AirTag în interiorul presei pentru pastile.

Din păcate, nu știm dacă a ieșit ceva din operațiunea DEA asistată de AirTag. Însă ceea ce este important de reținut aici este faptul că acesta marchează primul caz raportat în care dispozitivul Apple destinat pieței de masă, destinat strict utilizării în siguranță de către consumatori, a fost utilizat pentru o acțiune legală de supraveghere de către o agenție guvernamentală.

Mandatul de percheziție menționa pur și simplu că AirTag-ul ascuns în pachetul suspect de pastile de presă va permite DEA să acceseze „informații precise de localizare”, oferind anchetatorilor informații esențiale, cum ar fi locurile de producție ilicită de droguri și rețeaua legată de acestea.

AirTag-urile vin cu propriul set de măsuri de protecție

Un avantaj cheie al utilizării AirTag-urilor este faptul că acestea sunt ușor de ascuns și de implementat, în comparație cu echipamentele de supraveghere de înaltă performanță, care pot fi complexe de operat și dificil de amplasat pe ascuns. În plus, există sute de milioane de dispozitive conectate la rețeaua Find My de la Apple, ceea ce facilitează localizarea oricărui AirTag cu un nivel de confort îngrijorător de ridicat.

Cu toate acestea, AirTag-urile vin cu propriul set de măsuri de protecție în urma unei tone de discuții critice, asigurând că potențialul lor de abuz poate fi redus la minimum. De exemplu, un iPhone va trimite automat o alertă în cazul în care un AirTag necunoscut se află în apropiere, urmată de un semnal audio generat de difuzorul încorporat în dispozitivul de urmărire.

Indiferent de acțiunea de monitorizare a AirTag-urilor de către DEA și de faptul că operațiunea s-a dovedit a fi un succes, raportul scoate la iveală utilizarea alarmantă a unui dispozitiv care a fost lansat inițial cu intenții nevinovate, cum ar fi urmărirea unui bagaj sau supravegherea unui animal de companie.

