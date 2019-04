Guță a încercat să se sinucidă: „S-a otrăvit, a vrut să moară, a luat pastile!” Cine este femeia care i-a pus capac

Manelistul Nicolae Guță a declarat că a vrut să se sinucidă, dar a fost readus pe linia de plutire de către o femeie misterioasă.





Manelistul Nicolae Guță a șocat întreaga opinie publică cu una dintre dezvăluirile sale. Din câte se pare, Guță, în urmă cu câțiva ani, a vrut să își pună capăt zilelor.

„Eu am știut pas cu pas unde se ajunge. Am vrut, dar am renunțat. De multe ori plângeam și îmi spuneam: „Fraiere, încă nu e timpul!”. Nici ei nu i-a fost bine, am înțeles că s-a otrăvit, a vrut să moară, a luat pastile. Dar nu pentru mine, pentru iubirile ei. Ea s-a îndrăgostit imediat, dar nu i-a fost bine și nici nu cred că-i va fi pentru că este un om foarte dificil. Ana este o femeie extraordinată și bilibilantă.”, a spus Nicolae Guță, conform B1.

După o lungă perioadă în care a avut probleme cu kilogramele, acesta s-a pus pe slăbit în 2016. „De vină” ar fi chiar o femeie din viața lui.

„Am avut 104 kilograme și probabil că din cauza supărărilor și viața mea din trecut în neregulă mi-a găsit remediul și alinarea în arta culinară. Știu să fac mâncare și mi-am administrat cam 104 kilograme. Cu așa femeie frumoasă, manierată, am slăbit. Mi-aș dori să mănânc ce mănâncă ea și cum mănâncă ea. Deocamdată rezultatul este pe drumul cel bun și aș vrea să îi mulțumesc Cristinei. Când ne-am cunoscut, aveam 104 kilograme și mâncam ca un porc.”, a povestit Nicolae Guță.

Nicolae Guță s-a remarcat nu doar prin manele, ci și prin scandalurile amoroase. După fiecare relație, legală sau nu, „Regele manelelor” a avut mereu probleme cu iubitele și șoțiile lui. Totuși, acesta a ieșit, cum spune el, întotdeauna cu fața curată. Se pare că unul dintre fiii lui îi calcă pe urme. Este vorba despre Nicu.

Nicu, a decis în urmă cu câteva luni că este cazul să facă public noua lui relație, femeia pentru care și-a părăsit prima soție. Nicu Guţă a plecat de acasă, părăsindu-și copilul şi soţia, pe Daniela de dragul unei amante.

Va fi sau nu inmormantat cu preot? Ce spune BOR despre Razvan Ciobanu, pozitia OFICIALA

Pagina 1 din 1