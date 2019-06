Guță a decis ce va face cu averea lui. Cine sunt persoanele misterioase care vor pune mâna pe banii manelistului

De bucurie că a devenit tată din nou, Nicolae Guță a luat o decizie importantă cu privire la ce va face cu averea lui. Actuala lui soție ar putea primi o sumă mare de bani.





Nicolae Guță a devenit din nou tată. Soția lui, Cristina, a născut un băiețel perfect sănătos, căruia cei doi i-au dat numele Eden Nicolae. Chiar dacă au fost la un pas de divorț, manelistul și mama băiețelului său au trecut peste probleme și au decis să își crească împreună copilul. „Nicolae Guță, ca să îi arate că nu îl interesează nimic altceva, a decis să treacă o parte a averii pe numele ei. Adică, în momentul în care devine mamă, devine și proprietara unui apartament de lux din București, iar Nicolae Guță este decis să îi deschidă un cont cu 100.000 de euro în el. Și, în plus, i-a promis că îi va fi alături, că ei sunt soț și soție, că nu are de gând să divorțeze sub nicio formă. Cristina a fost mulțumită, ea e acum liniștită cu privire la viitorul ei și al copilului. (…) Guță i-a promis Cristinei că nu o va obliga să mai aibă altă sarcină şi că îi va fi fidel toată viaţa, că o va ţine de nevastă pentru totodeauna. Şi, aşa e fericit, vrea să devină tată pentru încă un băiat”, a spus un apropiat de-al familiei manelistului Nicolae Guță, conform Libertatea.

În primăvara acestui an, cântărețul s-a confruntat cu foarte multe critici după ce dedicat o manea PSD, despre care spune că e „cel mai tare partid posibil”.

„Doar PSD poate să facă ceva pentru România. Ascultați-mă ce spun, e cel mai bun”, spune în preambulul videoclipului artistul „Nicolae Guță Magnificul”. În videoclip, apare în prim-plan Nicolae Guță, dar fundalul este ilustrat cu imagini de la mitingurile și întrunirile partidului, în care se văd mulți oameni și lideri. Aceste imagini alternează cu altele în care se văd tineri care dansează și cântă fericiți la festivaluri, copii care aleargă, bancnote în teanc numărate, părinți care merg cu copii de mână sau tineri îndrăgostiți în ceea ce pare a fi un apartament nou.

LIVE VIDEO Simona Halep-Polona Hercog SE JOACA ACUM pentru SFERTURI!

Pagina 1 din 1