Economie Gustare pentru corp și terapie pentru suflet. Omul sfințește locul în Livada cu smochini







În apropierea localității Vernești, nu departe de Buzău, există un loc cu totul deosebit, denumit Livada cu smochini. Valentin Badea a avut curajul să își construiască o afacere de la zero, fără a avea un capital inițial, doar din dragoste pentru plante. Acum patru ani, el a decis să își transforme pasiunea într-un business care îi împlinește sufletul.

„Livada n-am făcut-o ca o afacere, să trăiesc. Am făcut-o din dragostea pentru frumos, din dragostea pentru plante, pentru pomi. Să am un refugiu pentru că îmbătrânesc ușor și să am un loc unde să pot să mă mai țin în priză”, ne-a declarat Valentin Badea.

Locul este unul unic, deoarece nu este o simplă livadă, ci oferă persoanelor o experiență totală. Aici, oamenii beneficiază de fructe proaspete, culese chiar de ei. Asta pentru cei activi. Cei care sunt mai comozi, însă doresc să guste smochinele, le pot achiziționa pe cele ce sunt deja culese și ținute la rece.

Pasiunea l-a îndrumat spre Livada cu smochini

Valentin nu are expertiză profesională în ceea ce înseamnă pomicultura, însă, de la doi smochini din curte, a ajuns, astăzi, la o livadă de aproape 9.000 de mp și 616 de smochini. A citit mult, s-a documentat și reușește să ofere smochinilor ceea ce este mai potrivit pentru a crește.

De la cei doi pomi a ajuns să facă puieți și astfel și-a pus bazele afacerii. În 2020, a plantat 392 de smochini, iar fiecăruia i-a alocat un spațiu de 14 metri pătrați. Restul au fost plantați un an mai târziu în 2021.

Valentin Badea oferă un exemplu clar de om care face o afacere cu… zero lei. Este simplu. Acesta nu a trebuit să plătească puii de smochini pe care i-a cultivat, iar terenul îl are de la un prieten în arendă. Alături de familie, el a plantat aproape 400 de smochini. Astfel, investiția în afacere la început a fost nici mai mult nici mai puțin de… zero lei.

Cum a fost în primii doi ani?

Primul an, 2020, a fost destul de greu, mai ales că nu aveau absolut nimic: doar pământul și pomii. „În primul an, n-aveam nimic. Am reușit și am luat un container, pentru că îmi trebuia o magazie. Unde să ne schimbăm, unde să mai pui câte ceva. L-am vopsit în tricolor, că sunt român. Am pus steagul că sunt român, l-am igienizat”, a spus Valentin. Un an mai târziu, în 2021, se vedeau primele rezultate ale muncii sale. Fructele de la primii pomi începeau să apară. „Nu aveam unde să le ținem. Le țineam în două lădițe pe un europalet la umbră, după container”, a completat acesta.

Valentin ne-a spus că erau și persoane care doreau mai multe fructe decât cele ce erau culese. Atunci, fata lui, Miruna, alături de soție, se duceau în livadă și culegeau. În timpul acesta, el prezenta clientului livada. Știind faptul că fructele trebuie să stea la frig, a achiziționat un alt container pentru a le păstra pentru clienți.

„Anul acesta, ne-am dat seama că, pentru a ne mișca un pic, ne trebuie o mașină cu frig și am luat una. Am pus panouri publicitare ca să atragem un pic și din trafic. Nu pot să spun că n-au intrat, însă au fost destul de puțini”, ne-a transmis acesta. Tot ce s-a achiziționat și toate îmbunătățirile care s-au adus afacerii s-au făcut exclusiv cu câștigul din livadă, conform infofinanciar.ro.

Valentin Badea se ocupă în principal singur de livadă

Valentin Badea ne-a spus că suprafața pe care o are acum de livadă este „cea maximă pe care aș fi putut să o fac și mi-am dat seama după ce am făcut tot că n-aș fi putut să lucrez mai mult. Cred că în viitor, îmbătrânind, n-o să pot face față la tot ce este”.

Buzoianul ne-a declarat că și în prezent menținerea afacerii este destul de grea. în special când vine vorba de munca fizică. „Tăierile primăvara trebuie să le fac singur. Ca să mă ajute cineva, trebuie să-i spun ce să facă. Sunt 616 pomi și 616 stiluri de tăiere. Fiecare pom are ramurile crescute într-un anumit fel și eu trebuie să tai pentru că rodul este pe ramura anuală. Pe mine mă interesează ca ramura anuală să crească în sus, să nu se ducă spre pământ și atunci, făcând chestia asta, tăierea trebuie să o fac singur. Este greu să explic unui om unde este un mugure care va pleca sau nu va pleca. Și eu m-am mai înșelat, dar cineva care nu se pricepe?”

În livada acestuia sunt două tipuri de smochini din punct de vedere al coloritului fructului și al mărimii lor. Ca și soiuri sunt unele maronii și unele albe.

„Este un fruct pe care l-am ales pentru că nu necesită îngrijiri chimice. Iar asta înseamnă mai puțini bani. Și, totodată, muncă mai puțină, pentru că dacă nu stropești n-ai de ce. Asta este îngrijirea de zi cu zi. Să-i urmărești, să vezi dacă au sau nu apă, să vezi dacă trebuie să le dai și când să le dai apă, că ei sunt foarte pretențioși din punctul ăsta de vedere. Dar nu le trebuie nici apă multă. Strici și fructul și poți să pierzi și pomul”, a declarat acesta.

Livadă fără chimicale și fără îngrășăminte

Valentin Badea ne-a spus că în această livadă nu sunt folosite chimicale sau îngrășăminte. Pentru a aduce un aport de azot pomului, el a pus trifoi pitic care i-a azotul din aer și îl fixează în pământ. Nu sunt necesare alte chimicale sau îngrășăminte. Buzoianul este de părere că, dacă ar pune astfel de substanțe, ar putea strica fructul.

În ceea ce privește costurile operaționale pentru îngrijirea livezii, Valentin Badea a spus că își evaluează munca într-un an la un milion de euro. „Eu muncesc. Singurele ajutoare de care mai beneficiem sunt în perioada culesului: la niște rude mai în vârstă pentru că nu vine nimeni să muncească. Nu știu de ce. Și ne descurcăm așa, să zic. Pe cine avem în familie. Mai avem un cumnat care e pensionar. Mai este soția care vine, mai e Miruna care mai vine și ea, mai e o verișoară de-a soției, care e pensionară și mai are și dumneaei timp câteodată. Stăm două-trei ore așa, la o clacă”, a povestit acesta.

Au fost și momente mai grele…

Provocările nu au lipsit din afacere. Primul lucru amintit de către Valentin a fost reprezentat de pierderi: „În momentul în care plouă și fructele sunt coapte, toate se strică. Este o pierdere la care ne așteptăm oricând”. Atunci, fructul putrezește în pom. Dacă sunt și fructe care se coc în continuare, de la ploaie, ele devin mai apoase și mai puțin gustoase. Acesta este și principalul motiv pentru care nu se insistă cu apa în perioada coacerii.

„O provocare a fost în anul 2021, când aveam ceva producție și nu aveam ce să facem cu ea. Eram conștienți că aveam putere ca să culegem câți eram și nu aveam ce să facem. Am primit un telefon într-o marți. Sâmbăta și duminica mai este fluctuație, dar în timpul săptămânii mai puțin”, a spus acesta. Atunci, persoana de la telefon i-a cerut 200 de kilograme. Acest lucru a fost unul extrem de bun dacă facem referire la aspectul producției, dar și la cel financiar.

„Omul a vrut să facă cadou la niște prieteni, la niște rude. A luat o cantitate mai mare. A fost un bine pentru noi la momentul ăla”, a continuat acesta.

Vizitorii fac „terapie” în Livada cu smochini

În ceea ce privește vizitatorii, așa cum sunt numiți clienții, Valentin este extrem de flexibil. Există și o cantitate minimă ce trebuie achiziționată. Mai exact, un kilogram. Prețul acestuia este de 25 de lei. „Sunt mai multe într-o cutie, într-o caserolă. Nu pot să îi pun la gram omului. Îmi este rușine să iau de acolo și să pun deoparte mai ales că le-a cules el”, a transmis Valentin.

Unii oameni vin aici special pentru a se bucura de natură și a gusta unele dintre cele mai bune smochine. Totuși, mai există locuri de unde se pot cumpăra smochine, corect? Din supermarket-uri, de la diverse shop-uri, dar Livada cu smochini oferă o experiență aparte. Oamenii care vin aici pot cumpăra direct de la Valentin smochine deja culese, dar ei pot merge și în livadă să își culeagă de unii singur. Pot lua câte vor. Acestora li se face „instructajul” la intrare. Trebuie doar să culeagă fructele moi deoarece acelea sunt coapte. Apoi, pot trece la treabă. Cu găleți date de Valentin, încălțați sau desculți, oamenii au parte de o adevărată experiență. În timpul culesului, pot mânca câte smochine doresc, fără a se face vreo adăugire la prețul final al smochinelor culese din găleată.

Valentin Badea mi-a spus că el nu stă cu vizitatorii, deoarece nu dorește ca aceștia să se simtă anxioși sau deranjați de prezenta lui.

„Încercăm să atragem cât mai mulți oameni și lumea să plece mulțumită de la noi. Să plece cu zâmbetul pe buze. Dacă reușim chestia asta, e bine. N-am avut surprize neplăcute până acum de clienți nemulțumiți”, a spus acesta.

Colaborări pentru produse din smochine

Fondatorul afacerii ne-a spus că au existat, în trecut, colaborări cu fabrici procesatoare pentru realizare de dulcețuri și gemuri. „Am avut o colaborare acum doi ani cu o firmă de aici, din Vernești. Ei au făcut dulceață, dar n-au reușit să o vândă. Prima oară am crezut că s-a întâmplat ceva, însă au dreptate. Piața este invadată de marfă proastă din import, din punctul meu de vedere. Dacă pe un borcan de dulceață, care nu e dulceață, tu nu vezi un fruct întreg! E doar o tochitură. Scrie că ar conține 26% fructe. Din punctul meu de vedere, restul 74% sunt numai nenorociri”, a spus acesta.

De asemenea, a mai fost contactat de trei fabrici din Focșani, Vaslui și Bacău să le ducă fructe atunci când procesează, aceștia urmând să facă dulceața. Costul pentru borcan era de cinci lei. „Un preț destul de măricel. Când vă gândiți la cinci lei cu borcan inclus… vorbim de anul trecut când era borcanul un leu. Patru lei procesarea per borcan înmulțit cu 2,7, pentru că atât înseamnă un kilogram de fruct, înseamnă undeva la 11 lei per kilogram procesare. Este multicel. Dar omul ăla trebuie să își scoată niște cheltuieli cu angajații, să-și scoată banii pe curent, să-și scoată borcanul și zahărul pe care îl pune. Una peste alta, prețul nu ar fi foarte mare, dar întrebarea e ce faci cu dulceața după?”, a completat acesta.

Deschiderea Livezii cu smochini în 2024

Anul acesta, sezonul de cules a început pe 26 iulie, iar pe 28 a fost deschiderea oficială a livezii, la care au venit destul de mulți vizitatori. Au mai fost persoane care s-au reîntors în livadă de mai multe ori. „De când am deschis și până acum, cred că sunt peste 200 de mașini care au venit. În mașină erau cel puțin două persoane . Cam puțini care au venit singuri”, a transmis Valentin Badea.

Cei care pleacă de aici au o părere extrem de bună după ce ies din livadă: „Astăzi, toți care au venit, de parcă au vorbit între ei, mi-au zis să-mi dea Dumnezeu sănătate, că am avut o idee minunată și să mă țină sănătos, că parcă au ajuns în rai”. Vizitatorii au venit pentru relaxare și de curiozitate. Mulți dintre ei nu credeau că poate exista așa ceva. „Avem foarte mulți vizitatori care ne-au spus după ce au mâncat că sunt mai gustoase decât au mâncat în Grecia sau în alte țări. Mă bucură chestia asta. Avem destui care vin în livadă și când ies sunt desculți. Spun că terapie mai bună ca asta nu există”, a transmis acesta.

Smochinele nu sunt fructe pentru livrări

O cerere destul de mare de produse a fost din zona Moldovei. De aici, din Livadă nu se fac însă livrări. Iar motivul pentru acest lucru este faptul că produsele sunt perisabile. „Smochinele sunt moi. Le pun în cutie. Dacă le-am luat aerul, le-am terminat. Dacă le mai aruncă la curier de două ori, le-a făcut terci. După, când vi le dă, curge zeama din ele, deci pot fi aruncate direct la coș. A pierdut omul banii. Nu-mi bat joc de oameni”, a explicat Valentin.

Acesta a spus că face livrări pe Brașov și București, care sunt săptămânale, miercurea și joia, cu ajutorul unui grup de pe Facebook. În ambele orașe, există două locuri de livrare.

Date financiare din „Livada cu smochini”

Fondatorul livezii ne-a oferit și câteva date financiar cu privire la activitatea sa. Valentin a spus că activitatea lui este scutită de impozit, întrucât suprafața pe care activează este mai mică decât cea stabilită de legiuitor. Astfel, cifra de afaceri are aproximativ aceeași valoare cu cea a profitului. Mai există câteva cheltuieli, care ar fi în valoare de 25-30% din cifra de afaceri.

„Pot să spun că anul trecut am avut vânzări mai mici decât acum doi ani. Pentru că acum doi ani, având colaborarea cu fabrica asta de procesare, a fost o chestie. Culegeam zilnic și zilnic le duceam. Pot să spun că anul acesta a fost bine din punctul acesta de vedere. Dacă ar fi un procesator în spate ar fi și mai bine”, a spus acesta.

Valentin Badea spune că un tânăr ar putea deschide o astfel de afacere dacă îi e drag de muncă. „Aici e multă muncă fizică. Nu pot să spun că nu poate să o facă și o fată, mai ușurel, așa. Să stai la căldura asta pentru că ai treabă, cam scapi de 6 litri de apă”. Business-ul cu „Livada cu smochini” dovedește faptul că nimic nu se poate fără pasiune și fără muncă. De asemenea, ne arată că se poate face profit și cu investiție de zero lei.