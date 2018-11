Oreste, din nou la Realitatea TV? Gușă a LĂMURIT-O. Vor fi multe REACȚII

Cozmin Gușă, acționarul Realitatea TV, a reiterat duminică, în direct, că Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu nu vor mai fi invitați la emisiunile Realitatea TV. „Decizia rămâne decizie”, a spus acesta.





„Din punctul meu de vedere nu s-a mai întâmplat nimic, dar apelurile pe care le-am tot primit în urma postării lui Rareș necesită eplicații. Atunci când am discutat și când a fost acel incident, au fost niște cerințe, în urma unor greșeli clare, care erau legat de neinvitarea, conform unei decizii redacționale, a doi dintre colaboratori: Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu. În urma acestei postări s-ar putea considera că decizia redacțională nu este respectată. Dacă vă uitați acum, Rareș a postat și un post scriptum care lămurește această chestiune.

Ei rămân în afara categoriei de invitați care pot veni în acest moment la Realitatea TV. Dar aceste lucruri, pentru ca să nu capete vreo conotație nesigură, trebuie întărite. Sunt elemente de principiu. Eu îl înțeleg pe Rareș și înțeleg prietenia cu cei doi sau cu o parte dintre colaboratori, înțeleg și presiunile mari la care poate fi supus un moderator de televiziune, prin măsuri văzute sau nevăzute. Însă, decizia este decizie și conform post scriptumului de la postarea lui și-a asumat-o și el.

Altfel nu se mai poate desfășura activitatea și îi rog pe telespectatorii noștri să se gândească cum ar fi să se pună în locul meu, chiar aceia care sunt posibili fani ai Oanei Stănciulescu sau ai lui Oreste, și să se gândească cum ar fi dacă la ei în casă iau o decizie și copiii nu ascultă, de exemplu, sau dacă ei, având posturi de conducere, iau o decizie și unul sau doi angajați nu o respectă. Ce se întâmplă cu restul angajaților? Ce face acea compania? Ce credibiitate mai are?”, a precizat Cozmin Gușă.

Acesta a mai spus că Realitatea este și a telespectatorilor, dar pentru ca să meargă bine, trebuie păzită de influențe.

„Decizia trebuie să fie clară și ierarhiile respectate. Mi-au ajuns aceste zile în care am discutat despre așa ceva, sigur, am dezvoltat în fața telespectatorii tot ceea ce s-a întâmplat și ce cred eu despre rezervistul pașnic Coldea care își bagă coada în toate redacțiile din dorința de a oferi influență unor candidați politici sau protecție unor oameni de afaceri corupți. Asta este doar o parte din explicație. Cred că este greu lui Rareș să suporte aceste presiuni, dar nu are ce face, aceste presiuni vin din partea altora, el face parte din echipa Realitatea și trebuie să meargă în acord cu echipa Realitatea și cu deciziile care se iau”, a completat acționar Realitatea TV.

Conform acestuia, decizia a fost întărită și în cazul a unor invitați care ne-au arătat că nu le pasă deloc de găzduirea de către noi și că nu ne respectă deloc.

