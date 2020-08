Potrivit unui sondaj de tip CATI, Gabriela Firea ocupă primul loc, fiind urmată de Nicușor Dan și de Traian Băsescu.

„Primul sondaj după intrarea lui BĂSE:

FIREA 32%;

N. DAN 28%;

BĂSESCU 24%.

Sondajul este de tip CATI, adică realizat telefonic, cu o marjă de eroare de 3%, iar procentele sunt deduse dintre cei ce declară că merg la vot. «Sondorul» e om serios, nu a dat «dume» niciodată.

Se confirmă astfel ce ziceam ieri, respectiv creștere Băse și scădere Nicușor. Ceea ce nu pricep amatorii din PNL-PLUS-USR este că în București electoratul lor nu-i de dreapta, ci e ANTI PSD! Iar intrarea lui Băse, cel mai «legendat» ca fiind anti PSD dintre politicienii români, va «fura» treptat voturile lui Nicușor.

Iar peste vreo 2 săptămâni, Marinarul o să-i reamintească lui Plicușor că a zis public că se va retrage în favoarea unui candidat mai bine plasat al dreptei. Și-atunci, ca-n Caragiale, o s-o vedem pe Gabi Firea, care azi e bucuroasă de intrarea lui Băse, insistând ca Nicușor să nu se retragă.

Aaaaaa, pe unde vor fi KlauSILĂ și LuCOVID?! Pe sub pat”, a transmis Cozmin Gușă pe Facebook.

Băsescu a promis că va rezolva cazul lui Constanda/Satul Francez

Fostul președinte Traian Băsescu, care a mai fost primar, spune că dacă va câștiga, are soluție la scandalul Costică Costanda, speță în urma căreia Capitala s-a trezit cu conturile blocate.

„Responsabilitatea unui șef de instituție este să ia din timp măsurile necesare să nu ajungă în situația de a i se bloca conturile”, a declarat duminică seara Traian Băsescu referindu-se la Gabriela Firea, despre care spune că pozează în „înger neprihănit” și „s-a trezit în ultima clipă”.

„Dacă doamna Firea crede că au fost fraude, drumul la DNA este deschis, numai că până atunci, trebuie să execute hotărârile judecătorești, că mă tem că ajunge dânsa la DNA pentru nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești și pentru lipsa de respect față de proprietate.

Toate instituțiile statului român trebuie să învețe să respecte proprietatea. Respectarea proprietății nu este facultativă, este garantată de Constituție”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.