Cozmin Gușă a afirmat că PSD are mari probleme în interiorul partidului, deși Viorica Dăncilă a ajuns în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Eu nu eram membru de prea mult, dar am o vechime de când eram secretar general. Ce să spunem aici? E de râsu-plânsu în politica românească. Nu mă surprinde, mă așteptam la o asemenea decizie a majorității CEx. Nu schimbă nimic acest vot. Rămând alături de PSD. Cât de curând o să vină altă conducere. Tudorache m-a sunat și mi-a spus că nu e statutar ce s-a întâmplat. Știu și eu că nu e statutar. Nu m-aș fi băgat în PSD dacă pacientul nu era bolnav. PSD e bolnav. Eu am intrat în PSD ca să îi aduc lui Dăncilă 3-4% procente să fie pe Dan Barna. Erau 3-4 organizații care nu au dorit să o voteze pe Dăncilă. Am făcut o treabă bună cu Dăncilă”, a declarat Gușă la RTV.

Cozmin Gușă i-a lovit din plin pe Marian Oprișan și Cătălin Rădulescu, doi dintre liderii PSD. „Am anunțat că am un proiect pe 10 ani, de la 50 la 60 ani, ca să reformez PSD. Au fost câteva zeci de colegi de partid, care au votat împotriva. Este o veste bună pentru acest proiect. PSD a avut cel mai rezultat slab din istoria sa la prezidențiale. Excluderea asta nu a deranjat pe nimeni, dar arată că este o bubă în PSD. M-am dus să fac bine în PSD. Eu mă chinui cu Dan Barna de mult să arăt că nu are nicio legătură cu apartenența națională. Este un anti-român. Pentru el nu contează treaba cu România.

Primarii PSD sunt o problemă majoră, nu au cu cine să apară în spațiul public. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Dacă nu mai am calitate în PSD. Nu doar lui Tudorache îi fac campanie, mai mulți primari PSD mi-au cerut să le fac campanie. Eu nu o să vorbesc despre Marian Oprișan decât în interiorul partidului. Sau despre Mitralieră (n.red. Cătălin Rădulescu), dar nu vreau să cobor nivelul mai jos ”.

Ludovic Orban a fost lăudat de Cozmin Gușă. „Orban este surpriza sezonului, a fost un lider în această campanie, a fost exact”

Te-ar putea interesa și: