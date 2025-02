Guardiola, frustrat în urma meciului pierdut de Manchester City. Gestul făcut de antrenor

Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că se simte neputincios și că a rămas fără soluții în urma meciului pierdut marți, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor, în faţa echipei Real Madrid (2-3), conform RMC Sport.

Presa engleză a observat zgârieturi proaspete pe capul antrenorului, deşi acestea au fost mai puţin vizibile decât cele de la remiza meciului cu Feyenoord Rotterdam (3-3) din noiembrie.

Tehnicianul nu a comentat despre rănile autoprovocate, dar a mărturisit pentru Movistar+ cât de neputincios s-a simțit.

Pep Guardiola spotted with scratches on his head for the THIRD time this season after Manchester City's latest Champions League collapse https://t.co/aiG7b52yal

