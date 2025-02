Sport Guardiola anunță sfârșitul unei ere: Trebuie să acceptăm realitatea







Manchester City a pierdut aseară returul cu Real Madrid și a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. După ce săptămâna trecută pierduse meciul de acasă cu 3-2, "cetățenii" s-au văzut învinși și la Madrid, scor 1-3, după o evoluție impresionantă a lui Mbappe, autorul unui hat-trick.

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat după meci că obiectivul rămas este acela de a accede și în sezonul viitor de Liga Campionilor.

"Am fost extraordinari în trecut"

„Nimic nu este etern. Am fost incredibili în trecut şi trebuie să încercăm pas cu pas să devenim mai buni de astăzi.

Am fost extraordinari în trecut, dar nu mai suntem. Avem 13 meciuri rămase în Premier League şi trebuie să fim primii patru sau cinci pentru a încerca să fim în Liga Campionilor din nou.

Cea mai bună echipă a câştigat, au meritat-o. Au fost mai buni. Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm realitatea şi să mergem mai departe”, a declarat antrenorul spaniol.

Guardiola a recunoscut superioritatea lui Real Madrid și și-a felicitat adversarii.

”Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au, de aceea am cerut mult calm cu mingea. Dar am primit gol la prima acțiune, nu ne-am apărat bine, așa că a fost mai dificil. Trebuie să acceptăm, cea mai bună echipă a câștigat, felicitări Real Madrid și acum să ne concentrăm pe Premier League.

Am avut o jumătate de oră bună, 35 de minute în prima manșă, în rest ne-am chinuit”, a spus Pep Guardiola.

Mbappe, omul meciului

Meciul de aseară, de la Madrid, a fost la discreția gazdelor. Mbappe a fost omul meciului, acesta reușind să înscrie de trei ori (în minutele 4, 33, 61).

Manchester City a marcat golul de onoare prin Nico Gonzalez, în minutul 90+2.

În optimi, Real Madrid o va întâlni pe Atletico Madrid sau pe Bayer Leverkusen.