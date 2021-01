Gaijin Entertainment, un dezvoltator de jocuri video cu sediul în Cipru, finanțează rebelii pro-ruși, grupurile teroriste din Ucraina, prin intermediul sponsorizărilor încorporate și reclamelor cu conținut în YouTube.

Informația a fost raportată pentru prima dată de MIL.IN.UA, care a observat videoclipurile sponsorizate de Gaijin la canalul Youtube Krupnokalibernyy Perepolokh (Large-bore Mayhem) cu reclama jocurilor „War Thunder” și „Crossout”. Canalul Krupnokalibernyy Perepolokh face referire la tragere la distanță, reîncărcarea muniției și testarea vehiculelor și armelor ucrainene confiscate în condiții reale, conform defence-blog.com.

Reclamă la mine antipersonal

Canalul respectiv prezintă videoclipuri cu teste ilegale ale diferitelor arme pe care Rusia le furnizează forțelor sale din partea ocupată a Ucrainei. În plus, conform sursei citate, vloggerul a lansat un videoclip cu o evaluare minei PMN-2, interzisă prin Convenția de la Ottawa sau Tratatul de interzicere a minelor antipersonal.

Cel care deține controversatul canal nici măcar nu ascunde faptul că realizează o parte din conținut cu sprijinul unor mărci cunoscute precum „War Thunder” și „Crossout”, în timp ce siglele acestor jocuri au fost aplicate pe blocurile de beton și pe vehiculele din gama militară în auto-intitulata „Republica Populară Donetsk” din partea de est a Ucrainei.

În mod ciudat, canalul nu a fost încă blocat de cei de la YouTube

Se estimează că publicitatea poate genera câte 8 dolari pentru fiecare 1.000 de vizualizări. Materialul cel mai de succes a ajuns la aproximativ o jumătate de milion de vizualizări. De asemenea, conținutul sponsorizat poate aduce venituri de aproximativ 7.000 de dolari pentru integrarea mărcii.

Interesant este că acest conținut a primit „undă verde”, în condițiile în care încalcă fărădubii o serie de reguli stabilite de administratorii de la YouTube. Compania are are o politică ce vizează toleranță zero pentru conținutul care incită la violență sau ură.

În urma acuzațiilor, Gaijin Entertainment nu a putut confirma sau infirma detaliile raportului media al Mil.in.ua.