DEZASTRU în București! Decizia va PARALIZA TOTAL Capitala. Negocierile AU EȘUAT

Negocierile dintre sindicaliștii de la metrou și Metrorex au eșuat, motiv pentru care greva ce poate paraliza complet Capitala ar putea să revină în actualitate.





Sindicaliștii cer o mărire salarială de peste 21%, după ce inițial cereau creștere a salariilor cu 42%.

Pe de altă parte, Metrorex susține că nu are bani în buget decât pentru o mărire salarială de 18 procente.

"Constatam cu regret ca deciziile politice afecteaza grav viata noastra de zi cu zi si mai ales viata de salariat la metrou. Avem un ministru demisionar care nu mai vrea sa munceasca pentru cetateni, un ministru care uraste metroul si care impreuna cu cei ce conduc azi metroul se joaca cu dreptul nostru de a negocia. Si astazi, 26.11.2018 in cadrul negocierilor CCM, dand dovada de inflexibilitate administratia Metrorex a venit cu acelasi procent de 18%. USLM a dat dovada de flexibilitate in negociere si fata de ultimul procent solicitat de 35% crestere salariala propune administratiei ca aceasta sa fie aplicata in procent de 25%, apoi USLM revine si propune in mod diferentiat, principalii beneficiari fiind salariatii cu incadrari la clasele mici de salarizare, dupa cum urmeaza:

- 24% pentru salariatii incadrati la clasele de salarizare 1 -22,

- 21% pentru salariatii incadrati la clasele de salarizare 23 -42.

USLM asteapta ca maine, 27.11.2018 ora 14:00 cand va avea loc urmatoarea intalnire de negociere, administratia metrorex sa vina cu solutionarea acestei noi propuneri sindicale, altfel conflictul colectiv de munca va continua", se arată într-un comunicat al Sindicatului Metrorex.

