Gorghiu, despre responsabilitatea lui Câciu (PSD) în problema OMV-Petrom. „Ar fi păcat să nu fim în stare să ne asumăm răspunderea”

Gorghiu a subliniat că ar fi păcat ca cei responsabili să nu-și asume răspunderea pentru cele create, iar dacă se susține că nu s-a greșit cu nimic, să se aducă argumentele care să demonstreze acest lucru. Potrivit acesteia, la nivelul partidului PNL au fost purtate o serie de discuții foarte clare pe această chestiune, iar acum se așteaptă lămuriri din partea Ministerului Finanțelor, ce aparține de PSD.

Ministerul Finanțelor, responsabil de neclaritățile referitoare la OMV Petrom

„Evident, titularul acelor modificări și cel care trebuia să se ocupe de modificările la regulament este Ministerul Finanțelor. Noi așteptăm, în continuare, să aflăm ce se întâmplă cu acea taxare pe care statul român trebuie s-o impună OMV Petrom și vom vedea poziția Ministerului Finanțelor, sperăm, foarte curând.

Dacă nu mă înșel, chiar din partea Comisiei de Buget Finanțe s-a transmis o comunicare către Minister. Ar fi păcat să nu fim în stare să ne asumăm răspunderea, dacă cineva a greșit, să spună că a greșit, din neștiință, din neputință, motivul pentru care s-a greșit este mai puțin important. Ar fi păcat să practicăm aruncatul pisicii de la unul la altul”, a susținut președinta interimară a Senatului.

Întrebată despre posibile repercusiuni, Alina Gorghiu a spus că prima dată se așteaptă o concluzie din partea PSD, iar apoi Guvernul va lua cu siguranță o decizie.

Nu se pune problema ca Nicolae Ciucă să fie dat jos de la conducerea partidului

Făcând referire la spusele lui Marcel Ciolcau, despre o posibilă luptă de putere în PNL, care să ducă la înlăturarea lui Nicolae Ciucă din funcția de președinte al partidului, Alina Gorghiu a dat asigurări că astfel de discuții nu există. Ea a spus că actualul premier este respectat la nivelul întregului partid.

„Eu sunt impresionată de preocuparea domnului Președinte al Camerei Deputaților pentru ceea ce se întâmplă în interiorul PNL, dar îl liniștesc, nu există niciun fel de dorință a nimănui să dea jos vreun președinte, am înțeles foarte bine ceea ce avem de făcut, am înțeles greșelile pe care le-am făcut în trecutul recent din istoria PNL, iar premierul Ciucă este un președinte respectat în Partid, un președinte care nu are niciun fel de provocare de această natură”, a mai adăugat președinta Senatului.