Google monitorizează toate mișcările utilizatorilor. Cum puteți afla ce informații ați furnizat fără să vreți

Google colectează date despre utilizatorii săi cu scopul de a le transmite acestora reclame personalizate. Nu de puține ori am putut observa că imediat după ce am căutat informații despre un anumit produs, am început să fim bombardați de reclame cu privire la produse similare.

În momentul în care o persoană folosește un cont Google, compania obține foarte ușor informații despre utilizator. Putem însă să aflăm exact ce date are Google despre fiecare din noi. Tot ce trebuie să faceți este să vizualizați istoricul căutărilor. Informații mai puteți găsi și detaliile contului. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați și să accesați pagina „Despre Contul Google“. Aici vedeți exact ce informații ați divulgat.

Google cunoaște datele personale ale utilizatorilor (nume, data nașterii, telefon, adresă și chiar și locul de muncă), dar și date despre site-urile pe care aceștia le-au acesat, care sunt interesele lor, locurile pe care le-au vizitat și care sunt preferințele acestora în materie de anunțuri publicitare.

Cum ștergeți informațiile

Puteți însă să ștergeți periodic aceste informații, iar pe unele dintre ele le puteți elimina complet. Trebuie să vă conectați la contul Google și să accesați secțiunea Activitatea mea. De acolo puteți șterge toate informațiile colectate.

Puteți de asemenea să nu mai permiteți proprietarilor de site-uri web să vă urmărească prin Google Analytics. Mergiți direct la pagina de renunțare la Google Analytics, unde veți găsi un supliment disponibil pentru Chrome, Safari, Firefox și Microsoft Edge.

De asemenea, cu ajutorul secțiunii „Despre mine“ de la Google, puteți vedea ce informații sunt sunt disponibile pentru publicul larg și puteți să le eliminați.

Linkuri utile

Pentru a vedea informațiile pe care Google le folosește puteți accesa unul dintre următoarele linkuri:

Google Security – Oferă detalii de securitatea contului Google, inclusiv unde a fost folosit ultima oară și de pe ce dispozitiv;

Google Dashboard – Arată întreaga activitate desfășurată prin intermediul serviciilor Google.

Google Ads – Conține reclamele personalizate ce sunt afișate online, în funcție de link-urile pe care le accesați.

Web & App Activity – Aici este disponibil tot istoricul online al utilizatorului, potrivit playtech.ro.