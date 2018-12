Noi PROBLEME pentru GOOGLE. EROAREA comisă de GIGANTUL american ar putea fi FATALĂ. News alert

Miercuri, Noua Zeelandă a solicitat companiei Google să îşi asume „responsabilitatea” după încălcarea de către gigantul american a unui ordin judecătoresc ce interzice publicarea numelui suspectului în asasinarea unei tinere britanice, relatează France Presse.





Individul în vârstă de 26 de ani a fost acuzat şi plasat în detenţie provizorie săptămâna trecută de un tribunal din Auckland, care i-a acordat de asemenea provizoriu dreptul la anonimat. Cu toate acestea, gigantul internet i-a dezvăluit identitatea într-un e-mail către abonaţii serviciului său Google Trends neozeelandez. Ministrul Justiţiei, Andrew Little, a declarat că această violare este inacceptabilă şi că le-a spus responsabililor Google, în timpul unei reuniuni în Parlament marţi seară. În replica, Google a explicat că a fost o greşeală neintenţionată, iar e-mailul a fost trimis automat, dar ministrul a spus că nu este suficient. „Le trimit mingea înapoi”, a declarat el miercuri la postul de radio NewtalkZB. „Dacă ei aleg anumiţi algoritmi pentru a distribui informaţia, trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru aceasta”. Corpul neînsufleţit al lui Grace Millane, în vârstă de 22 de ani, a fost descoperit pe 9 decembrie într-un parc lângă Auckland, un caz ce a provocat o emoţie puternică în Marea Britanie şi Noua Zeelandă. Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern nu şi-a ascuns emoţia, prezentând scuze familiei victimei. Little a explicat că a vorbit cu doi reprezentanţi locali ai Google şi cu un consilier juridic al gigantului american contactaţi prin legătură video la sediul său din California. Controlul informaţiilor publicate pe internet şi reţelele sociale este o provocare, a recunoscut Little. Dar trebuie să fie respectate deciziile judecătoreşti, inclusiv discuţiile cu alte ţări interesate „să ajungă la un acord privind punerea în aplicare a deciziilor lor judecătoreşti respective”, a adăugat el.

ULTIMA ORA! Elena Udrea, in pericol de MOARTE in inchisoarea din Costa Rica! Ce se intampla acum

Pagina 1 din 1