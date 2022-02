Golee, soluția SaaS pentru digitalizarea cluburilor și federațiilor sportive, își propune să atragă 800.000 de euro în prima rundă de investiții

Runda de investiții este susținută de 7 Investment, biroul familiei Moratti, foștii proprietari ai Inter Milano, Maria Lucia Chivilo și Italian National VC Fund printr-o investiție de 500.000 de euro. Fondurile vor fi direcționate către dezvoltarea produsului, vânzări, servicii clienți și extinderea companiei pe alte piețe europene, precum Spania, Portugalia, Franța, în următoarele luni.

„Viziunea noastră este să le oferim posibilități egale tuturor actorilor din mediul sportiv, furnizând acces la inovație și tehnologie. Prin activitatea noastră le oferim oamenilor mai mult timp pentru sport, creând noi instrumente pentru simplificarea muncii și gestionarea informațiilor. Platforma este scalabilă, deoarece este concepută pentru a fi utilizată de oricine. În următorii trei ani, intenționăm să monetizăm comunitățile prin dezvoltarea de funcții B2C și B2B2C pentru familii, fani și sportivi, precum și să integrăm terțe părți, care să-și vândă și să-și testeze produsele. Vrem să ne extindem la nivel internațional și să devenim lider pe piața europeană”, declară Tommaso Guerra, CEO.

Golee este soluția unică ce digitalizează complet activitățile cluburilor sportive, ale sportivilor și ale altor actori implicați în ecosistem. Este o soluție SaaS care are capacitatea de a organiza toate operațiunile zilnice într-o singură platformă.

Golee facilitează și standardizează modul în care funcționează asociațiile sportive, creând o platformă potrivită pentru a colecta statistici pe care utilizatorii le pot compara și îmbunătăți. Produsul oferă îndrumări universale pentru a ușura comunicarea și a reuni baza de date a lumii sportului, permițând fiecărei persoane dintr-o asociație sportivă să acceseze manageri, secretare, antrenori, sportivi, părinți, suporteri.

De exemplu, secretarele pot verifica termenele de examinare medicală, plata taxelor, documentele de sănătate; antrenorii pot organiza activități sportive și monitoriza antrenamente, meciuri și turnee; părinţii pot plăti onorariile, pot participa la evenimente şi pot urmări progresul copiilor lor.

„Suntem încântați să anunțăm campania lui Golee pe SeedBlink, deoarece acesta este primul start-up italian de pe platformă. Tendința de digitalizare generată de pandemie este un impuls extraordinar pentru soluția Sportstech Golee – cred că SeedBlink este perfect poziționată pentru a beneficia de creșterea sectorului și pentru a-i sprijini, pe parcurs, atât pe investitorii italieni, cât și pe startup-urile de tehnologie care doresc să se extindă cu viteză maximă”, a declarat Andrei Dudoiu, Co-fondator și Managing Partner la SeedBlink. „SeedBlink este o platformă participativă de investiții unde investitorii găsesc cele mai sigure condiții de investiție, iar start-up-urile din tehnologie beneficiază de un mediu de lucru profesionist, precum și de disponibilitatea de care au nevoie. Cu ajutorul membrilor echipei noastre din Milano, suntem încrezători că în 2022 vor exista câteva startup-uri italiene cu o creștere mare pe SeedBlink și numeroși investitori vizionari care le vor sprijini. Rămâneți aproape, deoarece în curând vom încheia niște parteneriate interesante”, a adăugat acesta.

Ținta pentru 2022: 5.000 de cluburi, 500.000 de euro venituri anuale, încheierea unei investiții din seria A

Compania a fost înființată la sfârșitul anului 2018 în urma unei investiții inițiale de 2,3 milioane de euro. Pentru 2022 managementul vizează o cifră de afaceri în valoare de 500.000 de euro, 5000 de cluburi sportive și încheierea unei investiții din seria A. În prezent, platforma este utilizată de 2.500 de cluburi, printre care Atalanta, Venezia, Palermo, Bari, are 250.000 de utilizatori unici și se bucură de o rată de retenție de 95%.

Golee a fost fondată de o echipă de profesioniști cu experiență extinsă, Tommaso Guerra, CEO, cu peste 10 ani de experiență profesională în marketing și vânzări pe diferite piețe sportive, Felice Biancardi, Șef Vânzări, cu un istoric solid în antreprenoriat și vânzări de software, Luca Giovenzana, Director Tehnic, un manager experimentat de inginerie software cu expertiză în agilitate și management de proiect, Clarence Seedorf, Consilier Afaceri Publice, unul dintre cei mai cunoscuți jucători și antrenori de fotbal din istorie, cu relații internaționale puternice și influente, care a jucat pentru Real Madrid, Ac Milan, Ajax și Inter Milano, Stiven Muccioli, Director Marketing, cu cunoștințe în dezvoltarea afacerilor, recunoscut drept unul dintre cei mai buni 25 lideri ai industriei FinTech, cu un palmares de trei exit-uri de succes, Leonardo Limatola, Director Strategie, cu experiență în management sportiv, cu 12 ani ca CFO la AC Fiorentina.

Echipa Golee este formată din 20 de persoane, experți în tehnologie și sport. Compania include trei departamente: IT, Business & Marketing, Financial & Legal. Conducerea plănuiește extinderea echipei, în special în domeniile IT și vânzări.