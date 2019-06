Doliu la Hollywood. O legendă a modei americane a murit. Vestea a căzut ca un tăsnet. Ce avere impresionantă a lăsat în urmă

Gloria Vanderbilt, moştenitoarea unei averi importante, o stilistă cunoscută şi o legendă a modei americane, a cărei viaţă amoroasă a făcut adeseori deliciile presei mondene, a murit duminică la vârsta de 95 ani, a anunţat luni fiul ei, Anderson Cooper, un celebru jurnalist al postului CNN, citat de AFP.





Gloria Vanderbilt, care a crescut în Franţa fără să ştie nimic despre banii pe care avea să îi moştenească la 21 de ani. „Era o femeie extraordinară care iubea viaţa şi o trăia aşa cum înţelegea ea”, a spus Anderson Cooper într-un omagiu difuzat luni de CNN.

Născută la New York, pe 20 februarie 1924, fiica lui Reginald Vanderbilt - moştenitor al magnatului căilor ferate Cornelius Vanderbilt - şi al Gloriei Morgan, Gloria Vanderbilt a devenit cunoscută încă din copilărie după o aprigă luptă în interiorul familiei sale pentru a obţine dreptul de custodie.

Mai târziu, în anii 1970, a devenit celebră pentru linia de jeans creată şi comercializată cu numele ei, pe care a extins-o apoi într-un brand ce a inclus colecţii de parfumuri şi articole vestimentare. Marca a fost cumpărată în 2002 de grupul Jones Apparel, însă numele ei este în continuare folosit pe plan comercial.

Gloria Vanderbilt a alimentat constant presa mondenă cu cele patru căsătorii ale sale şi numeroasele aventuri pe care le-a avut cu bărbaţi celebri, precum Frank Sinatra, Gene Kelly şi Marlon Brando.

A oferit publicului larg o serie de detalii picante din viaţa sa amoroasă în cartea „It Seemed Important to me at the time”, publicată în 2004.

Dar nu a relatat chiar totul, trecând sub tăcere capitole mai dureroase din viaţa personală, precum moartea unuia dintre copiii săi, Carter Vanderbilt Cooper, care s-a aruncat pe fereastră sub ochii îngroziţi ai mamei sale, în 1988. El suferea de depresie, potrivit familei sale.

Tatăl ei a murit de alcoolism când ea avea vârsta de 18 ani; mama, cunoscută pentru tulburările sale psihice, a trimis-o la Paris unde a fost crescută de o doică. În 1934, când Gloria avea 10 ani, o mătuşă, artista filantropă Gertrude Vanderbilt Whitney, a obţinut custodia într-un proces foarte mediatizat.

S-a căsătorit prima oară la 17 ani cu un agent de la Hollywood, Pasquale DiCicco. Căsătoria a durat doar patru ani. S-a recăsătorit repede, de data aceasta cu dirijorul de orchestră Leopold Stokowski, cu care a avut doi fii, înainte de a divorţa în 1955. A fost anul în care a apărut pentru prima dată în producţii de televiziune, în două mici roluri.

S-a căsătorit a treia oară cu cineastul Sidney Lumet, un mariaj care va dura şapte ani. Ultima căsătorie a ei a fost celebrată în 1963 cu scriitorul Wyatt Emory Cooper, decedat în 1978. Cu el a avut alţi doi copii, Carter Vanderbilt Cooper (născut în 1965) şi Anderson Cooper (născut 1967), devenit un jurnalist vedetă la CNN.

„Mama mea a avut multe vieţi diferite”, a declarat el într-un documentar dedicat mamei sale. „Avea o viaţă publică, însă realitatea vieţii sale era foarte diferită”, a subliniat Anderson Cooper.

