Gina Matache vrea un iubit tânăr. Mama Deliei, legată de fostul soț

Gina Matache a devenit celebră în showbiz după aparițiile televizate alături de fiica ei. Mama Deliei a reușit chiar să câștige simpatia publicului, datorită personalității ei. Când vine vorba despre viața privată, aceasta nu s-a ascuns niciodată să facă dezvăluiri surprinzătoare.



De data aceasta, mama renumitei artiste a uimit pe toată lumea cu planurile de viitor pe care le are.

Gina Matache, pregătită de o relație cu un tinerel

Gina Matache locuiește în continuare în aceeași casă cu fostul ei soț. Părinții Deliei nu mai formează un cuplu de ani buni, însă cu toate acestea nu s-au separat complet.Ion Matache împarte aceeași casă cu fosta lui parteneră de viață.



Tatăl artistei a renunțat la viața monahală după 20 de ani, astfel că s-a întors în domiciliul conjugal.Acesta a trecut prin numeroase probleme de sănătate pe care le-a depășit.

Gina Matache a dezvăluit că locuiește alături de fostul soț, dar în dormitoare separate. Astfel, cei doi împart doar spațiile comune ale casei.

Mama Deliei a mărturisit că se vede pregătită să își refacă viața. Mai mult, aceasta a uimit cu mărturisirile legate de un posibil iubit. Ea a specificat că ar începe o amoroasă cu un bărbat mai tânăr.

Părinții Deliei nu au făcut partaj

Gina Matache și-a primit fostul soț înapoi în domiciliul conjugal după ce acesta a renunțat la călugărie. Cu toate că sunt separați, părinții Deliei nu au făcut niciodată partaj.

„Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră.”, a mărturisit aceasta.

Gina Matache s-a certat cu fiica ei, Oana

Dincolo de viața pe care o duce acum, Gina Matache nu ar refuza o nouă relație.

„Bărbatul vieții mele? Încă îl aștept, vino mai repede! Să nu mă frece la cap, genul taci și înghite. Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine, mai tânăr să fie ca să țină pasul cu mine. Eu acum pot să-mi refac viața oricând”, a mai adăugat mama artistei.

Gina Matache are o relație apropiată cu fiicele ei. Totuși, aceasta și-a arătat nemulțumirea legată de noua relație a Oanei. Sora Deliei și-a refăcut viața după divorț, dar a avut parte de numeroase critici din acest motiv.