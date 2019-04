Gimnastica din nou pe podium

Aproape 100 de tinere gimnaste s-au reunit la finalul săptămânii trecute la Onești, la cea de-a VI-a ediție a competiției Cupa Nadia Comăneci la gimnastică artistică. Înscrisă în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică, Cupa Nadia Comăneci este organizată în fiecare an de Fundația Nadia Comăneci și CSM Onești, și se adresează celor mai mici sportive care practică gimnastica și se pot înscrie într-o competiție de profil.





Vineri, 19 aprilie. Fofortă mare în sala de gimnastică a CSM Onești. Zeci de fetițe de 8-10 ani, îmbrăcate în costume frumoase de gimnastică își așteptau rândul să evolueze la cele patru aparate. Pe chipurile lor se citea dorința de reușită, bucuria de a arăta ceea ce au învățat, ceea ce le place mai mult. Emoțiile erau preluate de părinții care le susțineau îndeaproape și de antrenorii care muncesc zi de zi cu aceste micuțe gimnaste, posibile mari viitoare campioane.

”Ne bucurăm că am ajuns la ce-a dea VI-a ediție. A devenit deja o tradiție să ne întâlnim, an de an, la Onești, cu viitoare campioane ale gimnasticii românești. Pe antrenori îi știu deja personal și chiar pe mulți dintre copii îi recunosc și mă bucur să îi văd cum progresează. Sunt fetițe care au urcat pe podium la Cupa Nadia Comăneci și despre care, ulterior, am aflat că au ajuns în lotul național de junioare. E o mare mândrie pentru noi să știm că le oferim o șansă în plus acestelor micuțe gimnaste să-și demonstreze abilitățile și că, astfel, contribuim la viitorul gimnasticii românești”, a declarat Virgil Munteanu, Vicepreședintele Fundației Nadia Comăneci.

Tinerele gimnaste și-au efectuat exercițiile în aplauzele întregii săli. La final, șase dintre ele au urcat pe podium, competiția fiind structurată pe două niveluri de vârstă și pregătire: junioare III – nivelul 1 și junioare III – nivelul 2.

La Categoria III – nivel 1, podiumul la individual compus la arătat astfel: locul I – Trică Florina, CSS Bârlad, locul II – Blănaru Alexia, SCM Bacău și locul III – Popîrlan Andreea, CSS Focșani. În timp ce, la Categoria III – nivel 2, podiumul a fost ocupat de: locul I – Mihăescu Anamaria, CSA Steaua 1, locul II – Marinescu Chineață Ayiana, CSM Arad și locul III – Irimescu Beatrice, CSS Bârlad.

Toate participantele la Cupa Nadia Comăneci au primit daruri de la organizatori, iar câștigătoarele au fost premiate, pe lângă cadourile oferite inclusiv de Nadia Comăneci, și cu burse valorice oferite de Fundația Nadia Comăneci.

Tinerele gimnaste au avut parte și de o surpriză: un mesaj video transmis de însăși Nadia Comăneci, idolul micuțelor concurente.

Competiția s-a desfășurat cu sprijinul sponsorilor Dedeman, Construcții Erbașu, Internațional Alexander. O contribuție importantă a fost implicarea Primăriei Onești.

Cand va fi inmormantat Razvan Ciobanu? Iata ce se intampla acum cu trupul lui!

Pagina 1 din 1