Gigi Becali surprinde pe toată lumea. După ca a cedat acțiunile FCSB, a mai făcut o tranzacție

În urmă cu doi ani, Gigi Becali devenea patronul unui hotel de lux din stațiunea Venus. Acum, plajele locației sunt neîngrijite și nu par să fie pregătite pentru turiști, în ciuda faptului că sezonul estival a fost deschis. Întrebat ce se întâmplă cu afacerea de la malul Mării Negre, latifundiarul din Pipera a anunțat că locația de lux este scoasă la vânzare, trei persoane fiind interesate să o achiziționeze.

Numeroase zvonuri au apărut în spațiul public cu privire la hotelul lui Gigi Becali. Se spunea că latifundiarul ar fi închiriat plajele. Toate aceste zvonuri au fost dezmințite de finanțatorul FCSB, care a anunțat că nu este răspunzător pentru ceea ce se întâmplă acum cu locația. Hotelul de lux a fost scos la vânzare și urmează să fie finalizată tranzacție. Trei afaceriști sunt interesați de locația din stațiunea Venus.

„Nu am închiriat plaja, pentru că eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți, cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el, l-am vândut, practic, deja”, a declarat Gigi Becali pentru cancan.ro.

Câți bani va câștiga Gigi Becali după vânzarea hotelului de la malul Mării Negre

În urmă cu doi ani, latifundiarul din Pipera a plătit pentru fostul Hotel Inter suma de 6.8 milioane de euro. Proprietatea a aparținut grupului de firme Interagro, condus de Ioan Niculae și a fost scoasă la licitație în 2019.

Gigi Becali a investit în hotel aproximativ 10 milioane de euro pentru renovări, transformând locația în una de cinci stele. Hotelul are 70 de camere duble, 54 fiind cotate la cinci stele, iar alte 17 la patru stele. De asemenea, există și zece camere de tip family și 12 apartamente.

După ce a achiziționat hotelul, latifundiarul din Pipera a declarat că fiica sa, Theodora Becali, alături de soțul ei, Mihai Mincu, se vor ocupa de gestionarea afacerii. Situația s-a schimbat între timp, așa că fondatorul FCSB a vândut hotelul.