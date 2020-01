Gigi Becali a vorbit despre situația lui Cristi Manea, fundaș dreapta ajuns la FCSB după Campionatul European de Tineret din vara anului trecut, dar care nu s-a putut impune la formația antrenată de Bogdan Argeș Vintilă. Finanțatorul sperase că va da o lovitură financiară și-l va vinde pe Manea cu cel puțin 10 milioane de euro. Ulterior, a constatat că fotbalistul nu are valoare și nu poate juca titular.

„Am negociat clauza de cumpărare, am negociat o săptămână pentru ea. Era 2,5 milioane şi am scăzut la 2 milioane, cu gândul să-l cumpăr şi să fac bani cu el. Nu că nu găseam fundaş dreapta. Pe el l-am luat cu gândul că îl ridic şi îl dau cu 10 milioane, cu 20 de milioane. Păi nu am vrut să-l cumpăr direct, că luam ţeapă acum.

Manea e cel mai cuminte jucător şi cel mai profesionist şi cel mai caracter frumos. Dar la FCSB e pe valoare. Şi el când a intrat, nu a demonstrat. Uitaţi-vă la meciul cu Dinamo şi o să vedeţi.

Dacă Manea intră și joacă mai bine decât Crețu, intră în echipă. La fel și Popa, cu Man. Eu le-am zis că e greu pentru ei la ora asta, dar nu am nimic cu băieții”, a spus Becali la Digi Sport.

