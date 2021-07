„Este cea mai ruşinoasă înfrângere din fotbalul românesc, nici chiar aia CFR cu Dudelange din Luxemburg nu a fost aşa. Mai ruşinoasă înfrângere că asta nu a existat pentru că echipa asta (n.r. – Şahtior Karaganda) nu avea cum să îţi dea gol. De fapt, nici nu a dat gol, unul l-a dat Vlad şi unul l-a dat Vucur. Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea, Doamne fereşte! Cum să iei golul ăsta că nu înţeleg… Noi avem echipă, avem jucători foarte valoroşi, dar nu avem bărbăţie. Trebuie să ai doi-trei jucători cu bărbăţie care să încurajeze. Toată echipa a jucat slab azi, ar fi trebuit să schimb toată echipa, dar nici nu aveai pe cine. Ce să faci cu ăştia, ce să faci cu ei? Nu mai am încredere, nu avem bărbăţia aia a CFR-ului, nu suntem echipă de anvergură”, a afirmat Becali la postul Pro X.

Acesta s-a arătat dezamăgit de prestaţia portarului Andrei Vlad şi a anunţat că va rezilia contractele cu cehul Zdenek Ondrasek şi austriacul Stipe Vucur.

„Vlad greşeşte meciuri importante, am pierdut şi campionatul din cauza lui. Nu ştiu, o să vorbesc şi cu antrenorul, o să vorbesc şi cu MM (n.r. – managerul Mihai Stoica) şi vedem. Adică îi dai încredere unui jucător, dar cât îi dai? Pe Vucur de aia l-am luat, să dea cu capul, dar nu ai văzut cum a dat cu capul? Mingea era la el, chiar nu înţeleg, mai bine o lăsa… Nici dacă era atacantul lor nu dădea aşa bine cu capul. Parcă e o vrăjitorie, o magie, nu pot să înţeleg. I-am spus lui MM că pe Ondrasek şi Vucur îi lăsăm liberi să plece. Am dat ceva bani pe ei, le-am dat şi bani la semnătură, noi îi luasem pentru cupele europene, dar acum nu mai suntem, aşa că le spunem băieţilor că îi lăsăm liberi. Nu am ce să fac, tot eu am greşit pentru că am luat nişte jucători… Dacă el vine din Divizia B liber de contract… ce să faci cu el?”, a spus finanţatorul.

„Mă descurajează înfrângerea asta, pentru că am pierdut şi coeficientul. Deci la anul, chiar dacă luăm în campionatul, nu vom mai fi capi de serie. Gata, la revedere cap de serie”, a adăugat Gigi Becali.

Acesta a subliniat că nu se gândeşte la schimbarea antrenorului după această înfrângere.

„Poziţia lui Dinu Todoran nu e afectată, de ce să fie? O să dau afară doi-trei jucători, vedem şi cu salariile ce o să facem… trebuie să iau nişte măsuri. Dar alţi jucători nu mai aduc pentru ce eu mă gândesc să dau afară 2-3″, a mai spus Becali.

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League, după ce a fost învinsă de Şahtior Karaganda cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, în manşa secundă a turului al doilea preliminar, pe Stadionul ”Vazghen Sargsian” din Erevan, într-un meci în care echipa kazahă s-a impus şi după prelungiri, cu 2-1 (1-0, 2-1).

FCSB a câştigat cu 1-0 meciul din prima manşă, pe Arena Naţională, însă din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.

În timpul regulamentar, pentru kazahi au marcat Mihail Gabîşev (11) şi Aidos Tatîbaev (90+1), respectiv Florinel Coman (76). La loviturile de departajare, singurul care a ratat a fost Olimpiu Moruţan.