Gigi Becali și-a ales un nou jucător preferat la FCSB. Latifundiarul din Pipera speră să obțină milioane de euro în urma unui transfer

Gigi Becali este entuziasmat după victoria obținută de FCSB împotriva lui Sepsi Sfântu Gheorghe, 2-1. Latifundiarul din Pipera chiar are un nou jucător preferat în rândul roș-albaștrilor. Este vorba de portarul Ștefan Târnovanu, care a avut evoluții din ce în ce mai bune în acest sezon. Omul de afaceri chiar se gândește că ar putea obține o sumă importantă de bani în urma transferului acestuia.

„Dar cel mai cel este Târnovanu. Putem lua bani mulți. Paradele lui sunt văzute, plus că e prea tânăr. Nu sunt mulți portari de doi metri cu astfel de parade. Chiar i-am spus lui MM (n.r. Mihai Stoica) după ce l-am văzut pe Târnovanu: «Băi, cât e de înalt, are doi metri! Parcă e păianjen, nu am văzut așa ceva în viața mea. Mai scot și alți portari, dar aia, de acolo, să o scoți așa… E păianjen. Nu ai cum să-i dai gol. S-ar putea să fie o mare afacere»”, a spus Gigi Becali.

Fotbalistul care va pleca de la FCSB

Patronul vicecampioanei din Superliga României a observat că echipa sa suferă în ceea ce privește fundașii centrali. Becali consideră că este nevoie de un judecător care să coordoneze linia de fund și să îi țină locul lui Adrian Șut. Omul de afaceri a luat și o decizie în cazul unui jucător vechi de la FCSB. Vali Crețu, fotbalistul care l-a înlocuit pe Florinel Coman în minutul 82 al partidei de la Sfântu-Gheorghe, va fi exclus din lot.

Becali a fost nemulțumit de prestația fundașului central. „Crețu, Vali Crețu? El, ce a făcut el, aseară… În viața lui nu mai calcă acolo, pe iarbă. El în viața lui nu mai intră. Prostiile pe care le-a făcut el aseară, emoțiile pe care mi le-a dat. La revedere!”, a spus patronul FCSB în timpul unei conferințe de presă ținută la palatul său din Aleea Alexandru, potrivit Digisport.ro.