Gigi Becali se ia de antrenorul Naționalei, Edi Iordănescu: Îngropi echipa! Pleacă!

Gigi Becali l-a atacat extrem de dur pe antrenorul echipei naționale de fotbal Eduard Iordănescu, în contextul ultimelor rezultate: „Ce bărbație? Ai pierdut, gata! La revedere, ai plecat! Cum e bărbăția? Că îngropi echipa și rămâi? Dacă nu spunea cuvântul bărbăție, nu mă interesa. Era treaba lui.

Acum, și pe partea cealaltă. Dacă faci selecția pe care o faci… Nu vreau să dau nume acum. Hagi are dreptate. Noi avem fotbaliști. Am văzut și la Pițurcă, a zis că trebuie să pui jucătorul în funcție de ce poate. Pentru mine contează faptele, ce ai făcut, ce ai demonstrat. Uite, eu l-am luat Dawa direct din Camerun? Nu! L-am văzut la Botoșani, a dat 4 goluri, puternic. Atunci m-a convins.”

Gigi Becali a făcut referire la declarațiile făcute după meciul cu Muntenegru de către Edi Iordănescu: „(…) Ei au datoria să meargă cu capul sus. Printre puţinele puncte pozitive e faptul că nu sunt punctele pentru EURO. Încerc să le fiu alături aşa cum pot. Atmosfera asta eu am găsit-o de când am venit. Nu au fost zile uşoare pentru echipă. Viitorul este important şi îl vom pune pe primul loc. Vom trage concluzii zilele următoare. Viitorul meu este mai puţin important. Am venit cu bucurie să reprezint România. Sunt primul meu mare critic. Am încercat să dăm tot, au fost nopţi albe. Programul a fost greu. Dacă acum s-a terminat acţiunea, pot să spun că au fost jucători care ne-au lipsit. E foarte greu. Ne-au lipsit Ianis, Stanciu. Nu ai cum să vorbeşti de omogenitate”, a declarat Edi Iordănescu, după eşecul cu Muntenegru, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Becali se ia și de președintele FRF, Răzvan Burleanu

”Burleanu, bă, ce-ai făcut tu în viața ta? Ce ai făcut la fotbal? Unde sunt Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu. Cine e acolo? Mihai Stoichiță. Băiat bun, dar nu prea a făcut… Pentru mine faptele contează”, a spus Gigi Becali, într-o conferință de presă dedicată prezentării unui nou fotbalist la FCSB.

Gigi Becali spune că din când în când mai schimbă mesaje cu Anghel Iordănescu, tatăl selecționerului: „Îi mai dau mesaje, în glumă. Sunt prieten cu el. Probabil acum e supărat pe mine, e vorba de băiatul lui. Trebuie să înțeleagă, fac parte din viața publică, îmi dau și eu cu părerea”.

Joyskim Dawa, un nou transfer la FCSB

Conferința de presă a finanțatorului FCSB a fost un prilej de prezentare a unui nou fotbalist, camerunezul Joyskim Dawa.

Acesta a fost caracterizat de fostul său antrenor: „Dawa e un transfer bun. E important ca la FCSB să facă unele lucruri pe care nu le făcea la Botoșani, dar și să nu facă unele lucruri pe care le făcea la Botoșani. Am avut o discuție de două-trei ore. Sper să țină cont de ce i-am spus.

FCSB nu este Botoșaniul! El e un băiat educat, e un profesionist, n-am avut probleme cu el în afara terenului. Am stat de vorbă cu el și i-am explicat cum stau lucrurile. Dacă eu și nea Valer Iftime mai închideam ochii la anumite greșeli, acolo lucrurile se complică puțin din toate punctele de vedere. Orice greșeală va fi taxată.

Are forță, are viteză, dar trebuie doar să țină cont de unele lucruri. Stilul Botoșaniului și cel al FCSB-ului sunt apropiate, îi va fi ușor să se adapteze. Important e să joace simplu, să nu se complice, să nu greșească flagrant”, a declarat antrenorul Marius Croitoru, în emisiunea „Liga DigiSport”.