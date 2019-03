Gigi Becali, replici tăioase primite la TV. Finanțatorul de la FCSB: „Ai dreptate, cred că am greșit”

Ilie Dumitrescu, fost mare internațional român, i-a transmis lui Gigi Becali să nu-și mai critice jucătorii la televizor și să discute în particular cu ei.





Ilie Dumitrescu a avut un dialog încins, la Digi Sport, cu finanțatorul Gigi Becali, pe care l-a sfătuit să nu își mai distrugă jucătorii la TV. Fostul internațional român i-a spus latifundiarului din Pipera să discute în privat cu elevii antrenați de Mihai Teja.

G.B: Eu nu vreau să-i distrug, eu vreau să-i motivez I.D: Stai la un prânz cu ei, frumos. Nu aici cu noi. Nu-i critica aici. G.B: E posibil să ai dreptate și eu să greșesc. Gata. Iau sfatul tău și nu mai zic nimic. I.D: Așa să faci, Gigi. Stai de vorbă cu ei în privat. G.B: Ai dreptate, cred că am greșit. I.D: Gigi, mă cunoști. Nu s-a terminat campionatul. Mai sunt șanse. G.B: Stai liniștit, Ilie. Că tot noi îl luăm! Strategii sunt astea, zic și eu să-i motivez. I.D: Asta nu e o strategie. Cine îți zice, cu cine mai vorbești tu, să știi că nu e bine. Am văzut că erai afectat, dar nu așa se procedează. Au fost momente bune de joc. Dacă se materializau, jocul se schimba. G.B: Ilie, Ianis e jucător bun, dar prea l-au lăsat să facă ce vrea. I.D: A prins o seară foarte bună Hagi. El un an de zile a făcut program individual de forță. Încearcă totuși să ai alte metode. G.B: Ilie, m-a deranjat că Ianis a căzut pe jos și s-a ridicat și a plecat cu mingea dintre doi. Păi ce, eu am jucători de plastilină? I.D: Ti-am trimis un mesaj direct, faci ce vrei. G.B: Ești prea caracter și, spunând tu asta, o să iau în seamă. Pentru că ai spus tu, eu îți promit că nu am să mai critic pe nimeni. I.D: Mulțumesc. Încearcă te rog să stai cu ei la un prânz. G.B: Nu mai am chef să stau la vorbe. Să facă ce vor și la final tragem linie. Gata! Dar nu-i mai critic. I.D: Dacă te-ai făcut și analist ar trebui să-ți dai seama că Morais a greșit la primul gol, nu Bălașa. El a încercat să salveze ceva, lasă-l pe Bălașa. G.B: Gata, nu mai critic. Ce zice Ilie eu țin cont. Promit.

Adio, ora 8 la SCOALA! Se schimba ORA DE START a cursurilor! Schimbarile anuntate de Ministrul Invatamantului!

Pagina 1 din 1